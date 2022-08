Britanska nevesta je po razpadu zakona prodala poročno obleko na eBayu

Šov Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do četrtka ob 20.45. Vsi štirje pari so se na finalni ceremoniji sicer odločili, da bodo ostali poročeni tudi po koncu eksperimenta, kaj pa se je z njimi zgodilo po vrnitvi v resnično življenje?

V šovu Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo je sprva kazalo, da so strokovnjaki z določitvijo tokratnih parov zadeli v polno. Vsi štirje pari so se namreč odločili, da bodo ostali poročeni tudi po finalni ceremoniji.

A izziv, ki ga prinaša zakon v resničnem življenju, je bil po določenem času za vse zakonce prevelik. Adam in Caroline sta sicer ostala skupaj eno leto, a sta se naposled razšla zaradi pomanjkanja kemije.

Četudi sta sprejela v svojem zakonu veliko večje odločitve kakor preostali pari, vselila sta se skupaj in si kot hišnega ljubljenčka kupila zajčka, to vseeno ni bilo dovolj. Caroline je na eBayu celo prodala svojo poročno obleko Vere Vang in z njo zaslužila 850 britanskih funtov, kar znaša malce več kot tisoč evrov.

Po 12 mesecih sta se iz istega razloga razšla tudi Sara in Adam, že po petih mesecih pa je razhod doletel tudi Melisso in Clarka. Clark je o razhodu dejal: "Luknje v zakonu so bile prisotne že od vsega začetka. S časom so se samo povečevale." Še krajši zakon pa sta imela Lucie in Steve, ki sta se razšla prva, in sicer že samo po šestih tednih, saj sta ugotovila, da jima bolj ustreza prijateljstvo.

Že nocoj pa v britansko različico eksperimenta vstopajo štirje od šestih novih kandidatov, ki bodo dahnili usodni da popolnemu neznancu. Bodo tokrat strokovnjaki bolj uspešni pri določanju parov, kakor so bili nazadnje?

