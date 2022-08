Britanska nevesta je za pomoč Ukrajini storila to

V šovu Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 20.45, bo nocoj usodni da popolnemu neznancu dahnila Sara May. Britanska nevesta pa na družbenem omrežju Instagram pridno objavlja svoje športne podvige, z enim od teh pa je bila tudi dobrodelna.

V britanski različici ljubezenskega eksperimenta se bosta nocoj ponovno poročila še dva kandidata. 30-letna osebna asistentka Sara bo vzela 32-letnega svetovalnega pripravnika Adama, ki zadnja leta zelo uživa v samskem življenju.

Sara se v prostem času zelo rada ukvarja z različnimi športi. Najljubša sta ji tek in kolesarjenje. Na družbenem omrežju Instagram je britanska nevesta pred kratkim objavila, da se bo udeležila dobrodelnega teka Vitality. Pretekla naj bi deset kilometrov, ob tem pa spodbudila ljudi k doniranju sredstev za pomoč Ukrajini.

"Naslednji ponedeljek se bom udeležila teka Vitality v Londonu in na ta način spodbujala doniranje sredstev za vse tiste, ki trpijo za posledicami še vedno trajajoče vojne med Ukrajino in Rusijo. Zaradi epidemije covid-19 sem težko trenirala, zato sem se zadnji mesec zelo trudila ponovno spraviti v staro formo. Včeraj sem prvič pretekla deset kilometrov, in to na tekaški stezi. Vsak korak, ki ga pretečem (in prehodim), je za mojo prijateljico Anno, njeno družino in prijatelje ter za preostale vojne žrtve v Ukrajini. Anna je obenem priporočila tudi nekaj dobrodelnih ustanov, kamor lahko donirate sredstva," je zapisala pod objavo.

Sara je naposled uspešno pretekla zastavljeno razdaljo, za svoj trud pa je bila tudi nagrajena z medaljo.

Že nocoj pa se bo športna navdušenka in aktivistka v britanski različici ljubezenskega eksperimenta poročila z Adamom, samcem, ki je zadnja leta svojo svobodno izkoristil do zadnjega trenutka. Njegovi prijatelji sicer niso prepričani, ali je ženin že pripravljen na zakon. Se bo v njem kaj spremenilo, ko bo pred oltarjem zagledal svojo nevesto?

