Britanska zakonca razkrila, zakaj so bili skoki med rjuhe zanju pravi napor

Na Planetu lahko od ponedeljka do četrtka ob 20.45 spremljate britansko različico šova Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo. Prva sezona se je včeraj končala, v nadaljevanju pa vam razkrivamo, kaj se je zgodilo z Emmo Rathbone in Jamesom Ordom-Humoem, ki sta kot prva britanska zakonca poskusila najti srečo v ljubezenskem eksperimentu, a se jima ta želja ni izpolnila.

Emma Rathbone, uspešna poslovna ženska, in James Ord-Hume, administrator na univerzi, sta prva posameznika, ki sta v britanski različici ljubezenskega eksperimenta Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo stopila pred oltar in se kot popolna neznanca na prvem snidenju poročila.

Tako Jamesu kot Emmi se ni niti sanjalo, kaj lahko v eksperimentu pričakujeta. Vedela sta, da bosta usodni da dahnila neznancu, preostalo pa je bila za njiju uganka. Od vseh parov, ki so sodelovali v prvi sezoni britanskega ljubezenskega eksperimenta, jima je sicer uspelo skupaj zdržati najdlje, a je po 34 tednih zakona tudi med njima iskrica ugasnila.

Nekdanja zakonca sta sicer zatrdila, da med njima ni bilo kakšnega večjega nesporazuma, ki bi bil razlog za ločitev, je pa to povzročil skupen vpliv manjših motečih dejavnikov. Emma in James sta kot primer navedla, da ju je motilo smrčanje partnerja in da se spolno ne privlačita.

"Sicer sva bila aktivna v postelji, ampak to nekako za naju ni bilo najpomembnejše dnevno opravilo, kot je sicer praksa pri mladoporočencih. Do Jamesa sem gojila čustva, ampak med nama vseeno ni bilo strasti," je pojasnila Emma. James se je s tem strinjal, dodal pa: "Posteljne aktivnosti so bile za naju nekako nenaravne. Fizično se nisva privlačila tako, kot bi se morala, zato je ta del zakona včasih predstavljal napor."

Prvima dvema britanskema zakoncema torej sreča v ljubezenskem eksperimentu na žalost ni bila naklonjena. Ne glede na to pa ne zamudite naslednje epizode Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo, v kateri boste že naslednji ponedeljek lahko spoznali druge ljubezni željne Britance, ki bodo vstopili v eksperiment! Se bodo ti posamezniki morebiti soočali z drugo vrsto problema in se privlačili tesno kot magnet? Vse to in še več izveste v ponedeljek, 15.8. ob 20.45. Ne zamudite, pestro bo!

