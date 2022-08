Godler si želi Bondovega suknjiča, ima pa spominek iz filma #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Informativna oddaja Planet 18 je na sporedu vsak dan ob 18. uri na Planetu. Ta teden bo v vaši družbi Igor Krmelj, ki je obujal spomine ne legendarne filme. Verjetno ste si ob gledanju filmov o Jamesu Bondu kdaj zaželeli, da bi imeli njegove prestižne ure, vozili njegove luksuzne avtomobile, motorje in gliserje. Zdaj bo to mogoče.

Ob 60. obletnici filmov o Jamesu Bondu bodo na račun prišli njegovi oboževalci. Tisti petični, ki imajo veliko pod palcem. Dražbena hiša Christie's v sodelovanju z EON Productions namreč za september napoveduje dobrodelno dražbo.

"Prvi film o Jamesu Bondu, ki sem si ga ogledal, ko je prišel v kinematografe, je bil Golden eye ali Zlato oko, leta 1995. Pred tem je bilo posnetih 16 filmov − do danes pa kar 25 −, torej v 60. letih, odkar obstaja ta filmski lik 007," se spominja voditelj informativne oddaje Planet 18 Igor Krmelj.

Jure Godler, voditelj oddaje Ta teden z Juretom Godlerjem, pravi, "da ima Bond svoj stil, ki je bil vedno 'high class'. Bond je tudi edini vohun v romanih, ki je velik ljubitelj visokega nivoja življenjskega sloga".

Jure Godler bi tudi sam z veseljem nosil eleganten Bondov suknjič. Te bodo na dražbi prodajali za začetno ceno 30 tisočakov. Branil pa se tudi ne bi srebrnega Astona Martina DB5. Zanj upajo, da bodo iztržiti od enega milijona do treh milijonov evrov. Bondovega superavta tako Godler najbrž ne bo imel, si pa lasti nekaj drugega. Pokazal nam je posebnega britanskega kužka. "Ta je iz filma No time to die, ki je bil na mizi M," je ponosen Godler. Sicer se je porcelanasti kužek prvič pojavil že v filmu Skyfall leta 2012, prav tako na mizi M.

Predprodajna razstava najzanimivejših ponujenih dražbenih predmetov bo potekala od 15. do 28. septembra. Na ogled pa bodo ti predmeti v Londonu. Drugi del, spletna dražba, pa se bo odvijala od 15. septembra do 5. oktobra.

