To je naša gledalka sporočila avstralskemu zvezdniku #foto

"Po čudovitih desetih mesecih sva se odločila, da greva vsak svojo pot," sta na socialnem omrežju zapisala udeleženca eksperimenta Poroka na prvi pogled: Avstralija, Olivia in Jackson. Par, za katerega smo v ponedeljkovi finalni oddaji slišali predvsem pohvalne besede, in eden redkih, ki je celo ostal skupaj po koncu snemanja. A žal njuno zgodbo nadaljujeta v prijateljskem tonu.

Olivia se je svojim sledilcem oglasila preko storyjev (ki so vidni le 24 ur) in dala vsem vedeti, da je dobro. "Jaz sem dobro, res, hvala vam vsem za podporo. Pričakovala sem, da me boste križali, v 99,9 odstotka pa dobivam le ljubezen in podporo z vaše strani," je opisala trenutno stanje. Ker so se v avstralskih medijih takoj pojavili številni članki, pa je še posebej poudarila, da ljudje ne smejo nasedati vsemu, kar preberejo. Tudi če se sklicujejo na to, da jim je to povedal vir blizu nje ali Jacksona, temu ni tako. "Z Jacksonom sva bila do vas vedno transparentna in sva vam vse povedala, tako bo tudi zdaj. Trenutno jem večerjo in gledam serijo Gilmore girls, vse je ok," je poudarila še zadnjič.

Tudi Jackson se je oglasil na svojem profilu in želel ljudi obvestiti, da se je po njuni objavi na socialnih omrežjih pojavilo veliko njegovih lažnih profilov, a on uporablja le enega. Njuno skupno fotografijo je nazadnje objavil maja, ko so se s prijatelji podali v živalski vrt. In prav pod to fotografijo se je podpisala tudi naša gledalka iz Slovenije. Sporočila mu je, da šov spremljamo tudi pri nas in naj se malo ozre nazaj ter dobro premisli, kakšno ženo ima ob sebi.

Za vse ljubitelje eksperimenta se je končala avstralska verzija, a zdaj bomo spremljali tudi britansko. Od ponedeljka do četrtka je na Planetu ob 20.45 na sporedu Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo.

