Kaj takšnega se v zgodovini avstralskega šova še ni zgodilo!

V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 20.45, so se zaključne ceremonije udeležili še trije zakonski pari. Cody in Selina ter Jack in Domenica so se odločili, da zakon nadaljujejo tudi v resničnem življenju. Mitchella in Ello čaka ločena prihodnost.

Ella in Mitchell sta se v zadnje skupno jutro prebudila v ločenih spalnicah zaradi spora na zadnji skupni večerji. Tam je Mitch namreč svoji ženi dal jasno vedeti, da ni moški, ki ji bo neprestano izkazoval svojo naklonjenost. Pred odhodom domov ji je Mitch vseeno priznal: "To, da si želim vsako uro v dnevu preživeti s teboj, je dober znak, da si želim biti s teboj in da si mi res všeč." Ella mu je na to odvrnila, da si želi več potrditev teh besed, a ji je mož brez ovinkarjenja rekel: "Mogoče pa nisem prava oseba, ki bi ti to lahko dala. Očitno moram pred zaključno ceremonijo dobro razmisliti."

Stvari so se med zakoncema tako končale zelo napeto in s precej neprijetnim slovesom. Doma sta oba imela čas za razmislek o prihodnosti, ugotovitve sta si nato izmenjala na zaključni ceremoniji. Ella je na njej spregovorila prva, v svoji zaobljubi je sprva Mitcha hvalila, nato pa izpostavila, da imata več kot očitno različne potrebe in pričakovanja v razmerju.

"Ti mogoče nisi pripravljen na stopnjo predanosti, ki jo jaz iščem pri partnerju," je sprva dodala, nato pa razkrila, da v njunem zakonu vseeno vidi potencial: "Pripravljena sem prevzeti tveganje, ki presega ta eksperiment in tako videti, kam bi naju lahko v prihodnosti zapeljala skupna pot. Vreden si tega, da ohranim svoje srce odprto."

Ella in Mitchell med izmenjavo končne zaobljube Foto: Printscreen MAFS Australia

Svojo zaobljubo je nato z Ello delil še Mitchell: "Navdušuješ me. Ob tebi vedno privre na dan, kar skrivam pod oklepom in vedno znova me navdajaš z novimi pogledi na življenje ter stvari, ki me obdajajo." Po svetlem začetku je sledil bolj temačen del, saj se je dotaknil rdečih con v njunem zakonu, ki jih predstavljajo zlasti nevestina negotovost v razmerju in njena potreba po izkazovanju naklonjenosti.

"Težko si predstavljam svetlo prihodnost s teboj, saj se zdi, da več časa, kot preživiva skupaj, vse težje postaja najino razmerje. Vse bolj se zavedam, da nisem pravi zate, in posledično menim, da to razmerje ne bo obstalo," je bil direkten Mitchell. Nato se je v avstralskem ljubezenskem eksperimentu zgodilo nekaj, kar se ni še nikoli doslej. Ženin je namreč razkril, da še nima končne odločitve in da je ne bo sprejel, dokler ne bo pripravljen.

Ella se je ob tem sprva pošalila, a je na samem zajokala zaradi tako žalostnega izida. "Prosil me je za potrpežljivost, ampak jaz mislim, da bi rad samo imel vse možnosti odprte. Mislim, da se je s tem samo želel izogniti neprijetnostim, kar zame ni dovolj po vsem, kar sva prestala." Z ženinom sta se na koncu objela, a je Ella z zaključne ceremonije odšla vznemirjena in zelo razočarana.

Le kaj to pomeni za skupno usodo zakoncev? Ne zamudite naslednje epizode šova Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki bo razjasnila vsako uganko!

