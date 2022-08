Razcvet ženskega nogometa tudi na Planet 2 #video

Vse večja priljubljenost ženskega nogometa v Evropi, svež dokaz je zadnje evropsko prvenstvo v Angliji z rekordi v obiskanosti stadionov, televizijski gledanosti in objavah na družbenih omrežjih, se pozna tudi v Sloveniji. Potem ko smo tri sezone na naši televiziji spremljali prvo slovensko ligo v moškem nogometu, so zdaj na vrsti slovenske nogometašice. Podrobno bomo spremljali dogajanje v prvi slovenski ženski nogometni ligi, ki šteje osem klubov. V vsakem krogu bomo na Planet 2 prenašali eno tekmo.

Zdaj tudi slovenski ženski klubski nogomet vstopa v novo obdobje, nova prvoligaška sezona bo namreč prelomna. Tekmovanje dobiva novo ime Ženska nogometna liga Triglav Zdravje, več pa bo tudi ženskega nogometa na televiziji.

Nova prvoligaška sezona za dekleta se začne 13. in 14. avgusta.

Kako bo potekal prenos na Planet 2?

V prvi ligi nastopa osem klubov. To so aktualni prvak Pomurje iz Beltincev, pa trije ljubljanski klubi Olimpija, Ljubljana in Krim. Primorsko zastopa Primorje iz Ajdovščine, predstavnika Gorenjske sta Radomlje in Cerklje, edini štajerski ženski klub pa je s Ptuja. Torej bomo v vsakem krogu spremljali po štiri tekme, eno od njih pa bomo neposredno prenašali praviloma na Planet 2. Začnemo 14. avgusta ob 17. uri s tekmo med Cerkljami in Krimom.

V prvem delu bo v dvokrožnem sistemu na sporedu 14 krogov, potem pa se bo liga v zaključnem delu razdelila na zgornji in spodnji del. Najboljši štirje klubi bodo med sabo odigrali še šest krogov, prav tako v spodnjem delu. Nove državne prvakinje bomo tako dobili po 20 odigranih krogih. O vseh zanimivostih bomo seveda poročali v naši informativni oddaji Planet 18, klube in igralke bomo predstavili tudi v naši jutranji oddaji Jutro na Planetu ter nogometašice spoznali tudi v vlogah mam, žen in študentk.

Toliko ženskega nogometa, kot ga bo zdaj, še ni bilo na slovenskih televizijah. Tega se veselijo tudi igralke. Pamela Begić iz ŽNK Ljubljana pravi, da se v vseh klubih trudijo razširiti kader igralk, od mlajših do članic: "Da se dela promocija, da najdemo oboževalce, obiskovalce tekem. In to, da imamo podpro iz neke večje infrastrukture, je zelo dobro."

Z gledalci bosta tekme v vlogi komentatorjev spremljala Tomaž Cuder in Damjan Medica, zato ne zamudite prenosov na Planet 2.

