Glasbenik nam je odprl vrata svojega dvorca #video

26. novembra v Ljubljano prihaja svetovno znan violinist André Rieu. Pravi, da se že pripravlja na slovensko občinstvo, v sklopu svetovne turneje nas bo razveselil tudi s kakšno slovensko priredbo. Po treh letih mirovanja zaradi epidemioloških razmer je letos razpisal datume koncertov po vsem svetu. Pretekli teden je začel serijo koncertov v svojem domačem kraju. Tam, v Maastrichtu na jugovzhodu Nizozemske, smo bili tudi mi. Po koncertu nas je povabil v svoj dih jemajoč dvorec, v katerem živi. Reportažo ste si lahko ogledali v oddaji Jutro na Planetu.

Že kot majhen otrok je André sanjal, da bo nekoč živel v dvorcu. Njegov najljubši strip je bil namreč TinTin, v njem pa je eden od likov živel v gradu. Želja se mu je uresničila, dvorec, ki stoji na majhni vzpetini le nekaj minut od mesta, pa je zares čudovit.

Naša ekipa se bo jutri podala na obrobje Ljubljanske kotline. Obiskali bomo Zoo park Rožman, kjer dom in mir najdejo odpisane živali. V tretjem tisočletju, v času moderne tehnologije, so se športne aktivnosti preselile v digitalni svet. Ste že slišali za e-športe? E-šport je krovni izraz, ki se uporablja za opis tekmovanja v videoigrah med poklicnimi igralci. o tem, kako je to videti in kaj e-športi pravzaprav so, bomo govorili z našima gostoma.

Še zadnji trening in upamo, da boste tudi avgusta pridno migali kje ob morju, mi pa bomo jutri poskrbeli za gibljivost ramenskega sklepa ter telovadili pod budnim očesom kineziologa in osebnega trenerja Matica Debeljaka.

Jutri pa bo spet čas za knjižni kotiček. Lahkonočnice so tematske pravljice, ki vsako sezono nagovarjajo drug izziv, letos povezujejo otroke z različnimi maternimi jeziki, tako da otrokom približujejo jezike, ki jih pogosto zasledijo v vrtcu, šoli in drugje. Šest pravljic vsebuje posamezne besede in besedne fraze v tujih jezikih (bosanski, albanski, makedonski, ruski, ukrajinski in nemški jezik). Pravljica Tri pustne žirafe, ki jo je napisal mladinski pisatelj Žiga X Gombač, vsebuje albanski jezik in jo bomo bolje spoznali jutri.

Jutri bo z vami voditeljica Suzana Kozel, ne zamudite oddaje Jutro na Planetu ob 8. uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.