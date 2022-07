Eva Boto: On je moje vse #video

Tudi tokrat je Evi uspelo, odzivi na njen videospot so več kot odlični, v spotu opazimo tudi znane obraze s slovenske scene. Režije in scenarija se je lotila kar uspešna in mlada vplivnica Nika Krmec. A kljub uspehu in soju žarometov Evi godita tudi mir in tišina.

Osebno je Eva, pravi, zelo rada naravna, brez šminke, v trenirki, s svojim štirinožnim prijateljem pa se rada odpravi tudi v naravo, na kakšen hrib. "Lucky je moje vse," odkrito prizna Eva, ki ga je tokrat pripeljala tudi v naš studio. Več v zgornjem videu.

V petek nas čaka še zadnja studijska oddaja Jutro na Planetu v poletni sezoni. Vabljeni v našo družbo.

Oddaja Jutro na Planetu, od ponedeljka do sobote ob 8.uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.