Hrvaški most s slovenskimi koreninami #video

Na Hrvaškem bodo danes odprli Pelješki most, ki pred mejo z BiH povezuje kopno s polotokom Pelješac in s tem prvič v zgodovini samostojne države skrajni jug Hrvaške s preostalim delom države. Dogajanje bo potekalo že od jutra, promet pa bo prek mostu uradno stekel po osrednji slovesnosti, ki se bo začela nekaj po 20. uri. S slovenskim arhitektom mosta smo se pogovarjali v oddaji Jutro na Planetu.

Danes je velik dan za naše južne sosede. V Dalmaciji bodo namreč odprli znameniti Pelješki most. Za glavnega projektanta so izbrali slovenskega strokovnjaka za mostove. Marjan Pipenbaher si je s številnimi uspešnimi in zahtevnimi projekti ustvaril velik ugled med svetovno gradbeno stroko. Z njim se je pogovarjal novinar oddaje Jutro na Planetu Tomaž Cuder.

Most bodo uradno odprli zvečer ob največji slovesnosti v zgodovini samostojne države. Hrvaška centralna banka (HNB) pa bo ob tej priložnosti v obtok poslala tudi nov priložnostni kovanec za 25 kun. Že ves dan se ob južnem delu mosta vrstijo nastopi različnih skupin, na tekmi po mostu se je pomerilo več sto tekačev.

FOTO: HNB

