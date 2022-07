Exatlonovca: "Na koncu daš vedno dres dol" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nova sezona Exatlona kmalu na Planetu. Ne zamudite novih dogodivščin rdeče in modre ekipe na najtežji televizijski preizkušnji.

Včasih rivala, danes prijatelja. Tako bi lahko opisali odnos med Exatlonko Aljo Šlebnik, ki je v Exatlonu zastopala modro ekipo Jadran, in Exatlonca Igorja Mikiča - Mišico, ki je bil član rdečega Triglava. Zvesti gledalci in navijači Exatlona se še spominjajo, kako je ljubitelj žensk rad pogledal tudi proti konkurenci, saj so bile tekmovalke na tekmovanju vseskozi v kopalkah.

Igor prizna, da se je zaradi Aljine postave težko osredotočil na cilj, Alja pa se še danes rada pošali, da nista pomembna barva dresa in rivalstvo zaradi njega, saj tega na koncu dneva vedno slečeš.

Prelestne dame v družbi Mikiča smo lahko spremljali v kvizu Družinski dvoboj, ki so se ga udeležili skupaj, a žal izgubili. Mikič je zatrjeval, da tokrat ni bila kriva Aljina postava, ki jo je pokazala tudi v enem izmed njegovih zadnjih videospotov. Skladbo Po gasu je ustvaril skupaj z Exatloncem Denisom Porčičem - Chorchypom, z njo pa sta želela napisati himno Exatlona, pravi Igor. Ni pomembno, da si nekaj samo želiš, treba je za to tudi delati, poudari.

Pri snemanju je sodelovala večina tekmovalcev iz prve sezone Exatlona, ki so se z veseljem odzvali povabilu. Tudi po koncu šova se radi podružijo in zabavajo. Kako je videti njihov končni izdelek, pa si lahko ogledate v spodnjem videu.

Oddaja Exatlon se vrača na Planet, spremljajte nas in kmalu boste izvedeli, kdo vse se bo letos potegoval za prestižno nagrado 50 tisoč evrov.

