Na Planet TV so razkrili, kdaj se na televizijske zaslone vrača priljubljena oddaja Moj dragi zmore, ki jo bosta tudi deset let po prvi sezoni vodila Nina Osenar Kontrec in Miha Brajnik.

Potem ko smo si decembra lahko ogledali posebno dobrodelno oddajo, v kateri so se pomerili znani Slovenci in Slovenke, se priljubljena oddaja Moj dragi zmore na Planet TV z novo sezono vrača v soboto, 8. marca, ob 20. uri. Oddaja bo na sporedu vsako soboto.

"Za glavno nagrado se bodo v vsaki oddaji potegovali štirje pari, ki so tudi v resničnem življenju v zvezi. Ženske bodo spet stavile na zanimive in neobičajne izzive, moški pa bodo po najboljših močeh poskusili upravičiti njihovo stavo ter preizkusili svoje znanje, moč, vzdržljivost in iznajdljivost," so zapisali v sporočilu za medije.

Vrnitev priljubljenega para

Po desetih letih se na televizijske zaslone tako vrača priljubljeni voditeljski par Nina Osenar Kontrec in Miha Brajnik, ki sta skupaj navduševala že v prejšnjih sezonah.

"Deset let smo starejši, bolj modri. Izzivi so vrhunski, tekmovalci pa zelo simpatični. Midva z Brajnikom imava tako energijo, da bo to sekalo čez televizijske ekrane," je o svoji vrnitvi dejala 41-letnica, voditelj pa je poudaril, da utegnejo imeti pari, ki bodo tekmovali v novi sezoni, prednost pred tistimi izpred desetih let. "Malo bolj jim je jasno, kakšne vrste izzive lahko pričakujejo," je pojasnil. Dodal je še, da bo velika pridobitev za oddajo v novi sezoni tudi simpatična Monika Čavlović, ki mu bo pomagala pri izzivih, ki jih bodo morali premagovati tekmovalci.

Nina Osenar Kontrec in Monika Čavlović sta tudi med petimi gostitelji, ki bodo kuhali v drugem tednu oddaje Riba, raca, rak. Pridružili se jima bodo še nekdanji alpski smučar Štefan Hadalin, glasbenik Kristjan Črnica (Kikifly) in gimnastičarka Tjaša Kysselef.

