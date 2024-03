Izpoved Nine Osenar Kontrec: Grozila mi je odpoved vseh notranjih organov

"Ni prijetno iz bolniške postelje spremljati odraščanja otroka v najbolj občutljivih zgodnjih letih. Grozila mi je odpoved vseh notranjih organov, malčki pa so neskončno čuteči. Tudi zanj ni bilo prijetno spremljati hirajoče mame," je o svoji bolezni v intervjuju za Delo povedala manekenka in voditeljica Nina Osenar Kontrec.

Kot je pojasnila, še ni povsem ozdravela, a se kljub temu počuti dobro. "Po statistiki bi morali oboleli za sindromom kronične utrujenosti oziroma z mialgičnim encefalomielitisom biti brez simptomov osemnajst mesecev, da bi se jih obravnavalo kot zdrave. Pri meni pa se zelo redko še vedno pojavi utrujenost. Ampak to ni nič, česar se ne bi dalo obvladovati, z veseljem lahko povem, da se počutim dobro," je dejala.

Poudarila je, da gre pri njeni bolezni za specifično stanje, ki ga zdravniki težko diagnosticirajo: "Napačne diagnoze privedejo do napačnega režima zdravljenja in bila bi bolna do konca svojih dni, če ne bi vedela, kako se zdraviti. Obravnava se namreč kot psihična motnja in pomembno se je o tem pogovarjati na glas."

"Zdravnica na urgenci grozila s socialno službo in odvzemom sina"

"Ključ ozdravitve je v veliki meri v nesebični podpori bližnjih," je povedala in dodala, da se je njen mož Dejan Kontrec, nekdanji hokejist, izkazal za njenega viteza. "Čeprav je bilo neskončno mučno, sem zaradi njega bistveno lažje prebrodila vso kalvarijo. Ni prijetno iz bolniške postelje spremljati odraščanja otroka v najbolj občutljivih zgodnjih letih. Grozila mi je odpoved vseh notranjih organov, malčki pa so neskončno čuteči. Tudi zanj ni bilo prijetno spremljati hirajoče mame, zato sem zajezila svoje trpljenje in se mu, kljub pošastnim bolečinam, vedno iz globine srca nasmehnila," je pojasnila.

"Ko je zdravnica na urgenci grozila s socialno službo in odvzemom sina, če se ne bom odločila za hospitalizacijo na psihiatrijo, češ da s svojim stanjem slabo vplivam nanj, se je Dejan tako kot že večkrat prej izkazal kot steber stabilnosti, vir moči in trdnjava odločnosti," je še povedala v pogovoru za Delo.

Nina Osenar Kontrec je lani izdala svoj knjižni prvenec V objemu življenja, v katerem prav tako opisuje težek boj z boleznijo.