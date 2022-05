Po dolgem času se je v javnosti pojavila Nina Osenar #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanja misica in TV-voditeljica v zadnjih letih živi umirjeno družinsko življenje.

Petkovo tekmo svetovnega prvenstva v hokeju drugega kakovostnega razreda, na kateri se je Slovenija pomerila z Madžarsko in odnesla visoko zmago, si je s tribun ogledala vrsta znanih obrazov, od političnih in gospodarskih do estradnih.

Nina Osenar z glasbenikom Davorjem Božičem Foto: Mediaspeed

Med temi je bila tudi Nina Osenar, nekdanja misica in TV-voditeljica, ki je na tekmi spremljala partnerja Dejana Kontreca, generalnega sekretarja Hokejske zveze Slovenije.

Z Dejanom Kontrecem sta par od leta 2015. Foto: Mediaspeed

Nina Osenar se je v zadnjih letih umaknila iz javnosti in se posvetila družini, s Kontrecem ima petletnega sina Marlona, v tem času pa si je omislila tudi nekoliko drugačno pričesko in ni več črnolaska, kakršne smo je bili vajeni pred leti.