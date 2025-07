Tadej Pogačar odbil vse napade Visme, rumeno majico pa predal Ircu Healyju

Tadej Pogačar je 165-kilometrski deseto etapo, ki je postregla s kar 4.450 višinskimi metri na osmih kategoriziranih klancih, končal na devetem mestu. V cilj je prišel 4:51 za zmagovalcem in 4:20 za tretje uvrščenim Benom Healyjem, kar pomeni, da je izgubil skupno vodstvo na dirki. Healy bo v sredo tako nosil rumeno majico, Pogačar za Ircem zaostaja 29 sekund, tretji ostaja Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) z 1:29 zaostanka, četrti pa je Vingegaard (+ 1:46).

Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe) je vi cilj prišel na 16. mestu, 4:57 za zmagovalcem, v skupnem seštevku je zadržal deveto mesto (+ 3:41).

Dirka po Franciji, potek 10. etape:

Cilj: Simon Yates (Visma | lease a Bike) je zmagovalec desete etape 112. Dirke po Franciji. Drugo mesto je zasedel Thymen Arensman, tretje pa Ben Healy, ki je prevzel tudi skupno vodstvo na dirki in slekel rumeno majico Tadeju Pogačarju.

Tadej Pogačar je v zaključku sam prekinil z nadležnim taktiziranjem Visme in skočil v silovit napad, ki mu je lahko sledil le Jonas Vingegaard.

V skupini favoritov je napad sprožil Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), Jorgenson spet preizkuša Pogačarja, ki pa z lahkoto odbija vse napade nizozemskih čebel.

1,4 km do cilja: Simonu Yatesu zdaj sledi Thymen Arensman, Ben O'Connor in Ben Healy malce zaostajata, v ozadju je glavnina začela z zaključnim vzponom. Kolesarjev Visme tam ni več v izobilju.

2,5 km do cilja: Simonu Yatesu lahko sledi le Ben O'Connor. Ben Healy popušča, a še vedno ostaja v boju za prevzem skupnega vodstva na dirki. Glavnina s Pogačarjem se približuje zaključnemu vzponu.

3,3 km do cilja: V ospredju je Simon Yates napadel etapno zmago, medtem je glavnina ujela Victorja Campenaertsa, kar pomeni, da ima Visma številna orožja za boj proti Pogačarju, ki ob sebi nima več pomočnikov.

5 km do cilja: Jorgenson je spet pritisnil na Pogačarja, ki je spet brez težav odgovoril, Vingegaard je prilepljen na Slovenčevo kolo, Blizu sta tudi Roglič in Florian Lipowitz. V ospredju Healy domala brez pomoči kolegov ubežnikov vzdržuje 5:21 prednosti pred skupino z rumeno majico.

9 km do cilja: Ben Healy je osvojil pet točk na predzadnjem gorskem cilju dneva.

10 km do cilja: Na čelo že močno razredčene glavnine je spet zapeljal Matteo Jorgenson (Visma), Pogačar brez težav sledi Američanovemu tempo. Temu na pomoč prihaja še rojak Sepp Kuss. Visma spet pripravlja napad na Pogačarja. Medtem je skupina s Healyjem še vedno slabih pest minut pred glavnino, vse kaže, da bo Irec danes res prevzel vodstvo na dirki in oblekel rumeno majico. Odlično se v glavnini drži tudi Primož Roglič

13,9 km do cilja: Quinnu Simmonsu so pošle moči in je zaostal za vodilno skupino. V glavnini Pogačar pričakuje nov napad Visme.

14 km do cilja: Ben Healy, Thymen Arensman, Quinn Simmons, Michael Storer, Ben O'Connor in Simon Yates so se na predzadnji kategoriziran klanec dneva, Col de la Croix Saint Robert (5,1 km/6,3 %) pognali 5:32 pred glavnino, na čelu katere vztraja Pogačarjev pomočnik Marc Soler.

19 km do cilja: V glavnini je nadzor spet prevzel Pogčarjev UAE Emirates, na Slovenca pazijo Marc Soler, Adam Yates in Jonathan Narvaez.

20,8 km do cilja: Spet je pospešil Jorgenson, Pogačarja ščiti Adam Yates. Tudi Roglič se dobro drži, prav tako Remco Evenepoel. V ospredju so ostali v igri za etapno zmago še Healy, Simmons, Arensman, Storer, O'Connor in Simon Yates.

21 km do cilja: Visma je poskušala dogajanje popestriti še z napadom Seppa Kussa, na tega se ni odzval nihče.

22 km do cilja: V glavnini se je začelo dogajati, Matteo Jorgenson (Visma) je sprožil napad, z njim so se odpeljali vsi najboljši, Pogačar, Evenepoel, Vauquelin, Roglič ...

27 km do cilja: Začel se je boj za etapno zmago, v vodstvo se je odpeljal ameriški državni prvak Quinn Simmons (Lidl – Trek), Ben Healy (EF Education – EasyPost) ga poskuša ujeti, Irca se držijo še Simon Yates, Michael Storer, Thymen Arensman, Ben O'Connor. Ubežna skupina razpada. Zaostal je tudi Lenny Martinez, ki pa ni prav daleč. Glavnina s Pogačarjem, Rogličem in Mohoričem vozi 5:40 za vodilnim Američanom. Na čelo glavnine so se zdaj postavili kolesarji moštva Visma | Lease a Bike.

31 km do cilja: V vodilni skupini je spet pospešil Ben Healy, sledili so mu Woods, Simmons, Storer, Simon Yates, pa Johannessen.

41 km do cilja: V vodilni skupini sta napada sprožila Helay in Simmons in tudi osvojila točke na gorskem cilju na Col de la Croix Morand. Irec je osvojil dve, Američan eno. Petnajsterica ubežnikov zdaj vozi 5:35 pred glavnino. Skupina sprinterjev ob zeleni majici zaostaja že več kot 20 minut za čelom dirke.

52 km do cilja: Nils Politt je dolgo vlekel glavnino, zdaj pa je omagal. Diktiranje tempa za Pogačarja sta zdaj prevzela Marc Soler in Tim Wellens. Iz vodilne skupine je odpadel še Španec Raul Garcia Pierna (Arkea - B&B Hotels).

57 km do cilja: Prednost sedemnajsterice ubežnikov se približuje petim minutah (4:50), gruppetto z zeleno majico vozi že 16:40 za vodilnimi. Kolesarji se približujejo začetku naslednjega kategoriziranega klanca, Col de Guery (3,3 km/6,8 %, II. kat.), takoj po krajšem spustu s tega jih čaka še Col de la Croix Morand (3,5 km/5,4 %, III. kat.).

67 km do cilja: Glavnina je ujela skupino z Alaphilippom, pred glavnino ostaja le še sedemnajsterica ubežnikov, Campenaerts, S. Yates, V. Paret-Peintre, Healy, Baudin, Sweeny, Martinez, Arensmann, Simmons, Pacher, Storer, O'Conno, Garcia Pierna, Catsrillo, Woods, Blackmore in Johannessen.

66 km do cilja: Vodilna skupina s Healyjem je prednost pred glavnino povečala na štiri minute, kar pomeni, da je Irec prevzel virtualno rumeno majico.

69 km do cilja: Vodilna skupina se krči, odpadel je še Luke Plapp, ki zdaj ob Schmidu, Powlessu, Alaphilippu in Armirailu vozi že več kot tri minute za čelom dirke. Kmalu bo peterico ujela glavnina. Ta zaostaja 3:47 za vodilnimi. Spomnimo, član ubežne skupine Ben Healy v skupnem seštevku zaostaja 3:55 za Pogačarjem, Irec tako vozi na meji tega, da bi prevzel virtualno vodstvo na dirki.

80 km do cilja: Vodilna skupina zdaj šteje le še osemnajst kolesarjev (omagal je še Švicar Mauro Schmid) in vozi dobro minuto pred Alaphilippom, Powlessom in Armirailom, pa 3:30 pred glavnino, in dobrih 12 minut pred gruppettom. Preostale omagane člane prvotne ubežne skupine je glavnina že polovila.

Padcev danes še ni bilo, je bilo pa nekajkrat zelo blizu:

90 km do cilja: Kolesarji se zdaj že vzpenjajo na Cote de Berzet (3,4 km/7,3 %), v vodstvu je zdaj deseterica (Campenaerts, S. Yates, V. Paret-Peintre, Healy, Baudin, Martinez, Arensmann, Simmons, O'Connor, Woods), vozi dobrih 40 sekund pred preostalimi ubežniki in 3:30 pred glavnino, ki jo še naprej vodi Pogačarjev UAE Emirates. Povprečna hitrost v prvih dveh urah etape je bila 38,6 km/h.

98 km do cilja: O'Connorja so še pred vrhom Charada ujeli Campenaerts, Healy, Matrtinez, Arensmann, Simmons in Woods. Novih pet točk je na gorskem cilju druge kategorije osvojil Lenny Martinez. Sedmerica vozi 15 sekund pred zasledovalci in že več kot tri minute pred glavnino.

101 km do cilja: Na vzponu na Cote de Charade (5,2 km/6,7 %) je iz vodilne skupine skočil Avstralec Ben O'Connor (Jayco AlUla), preostali kolegi ubežniki so pospešili in ga lovijo, vse skupaj pa je privedlo do tega, da je zaostanek glavnine poskočil na dve minuti in 40 sekund.

103 km do cilja: Leteči cilj v Durtolu je dobil Anders Halland Johannessen (Uno-X-Miobility), tudi na drugem gorskem cilju dneva je bil najboljši Martinez, ki je z novimi petimi točkami (skupaj 12) prevzel vodstvo v seštevku najboljšega hribolazca na dirki, Pogačarjevi pa ves čas nadzorujejo dogajanje in glavnino držijo manj kot dve minuti za ubežniki.

Je pa Pogačar zdaj dokončno ostal brez pomoči Pavla Sivakova. Ta se je po težavah na prvem vzponu dneva še prebil nazaj na čelo glavnine, opravil svoje delo pri diktiranju tempa, nato pa popustil in počakal grupetto. Ta vozi že skoraj sedem minut za čelom dirke.

128 km do cilja: V ubežni skupini sta pospešila Ben O'Connor in Harry Sweeny, prednost pred glavnino je hitro narasla in zdaj znaša 1:40. Ob Pogačarju na čelu glavnine pa je zdaj spet Pavel Sivakov, ki je na prvem vzponu dneva izgubil stik. Kolesarji se bližajo letečemu cilju v Durtolu.

141 km do cilja: Castrillo je ujel vodilno skupino, Pogačarjev UAE Emirates pa vodi glavnino. Razlika ostaja pod minuto. Težve ima valižanski veteran Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), ki je nekajkrat izgubil stik z glavnino.

144 km do cilja: Iz glavnine se je v lov za ubežniki podal še Španec Pablo Castrillo (Movistar). Vodilna skupina ima zdaj 50 sekund prednosti pred glavnino in 2:45 pred skupino z zeleno majico.

147 km do cilja: Glavnini zdaj beži 28 kolesarjev, med temi sta dva člana Visme Victor Campenaerts in Simon Yates, zato Pogačarjev UAE na čelu glavnine diktira dovolj oster tempo, da razlika ostaja le dobre pol minute. Rumeni majici najnevarnejši med ubežniki je sicer Irec Ben Healy (EF Education – EasyPost), ki v skupnem seštevku zaostaja 3:55 za Pogačarjem. Gruppetto z zeleno majico – v tem je tudi Luka Mezgec - zdaj vozi že 2:30 za čelom dirke.

V vodilni skupini so: Victor Campenaerts, Simon Yates (Visma-Lease a Bike), Valentin Paret Peintre, Ilan Van Wilder (Soudal-Quick Step), Alex Baudin, Ben Healy, Neilson Powless, Harry Sweeny (EF Education-EasyPost), Lenny Martinez (Bahrain Victorious), Thymen Arensman (Ineos Grenadiers), Quinn Simmons (Lidl-Trek), Quentin Pacher (Groupama-FDJ), Julian Alaphilippe, Michael Storer (Tudor), Ben O’Connor, Luke Plapp, Mauro Schmid (Jayco-AlUla), Raul García Pierna (Arkéa-B&B Hotels), Ivan Romeo (Movistar), Bruno Armirail, Aurélien Paret Peintre (Decathlon-Ag2r), Clément Champoussin, Simone Velasco (XDS-Astana), Steff Cras (TotalEnergies), Michael Woods, Joe Blackmore, Aleksej Lucenko (Israel-Premier Tech) in Anders Johannessen (Uno-X Mobility).

153 km do cilja: Francoz Lenny Martinez (Bahrain – Victorious) je osvojil prvih pet gorskih točk dneva in se prebil na drugo mesto v seštevku za pikčasto majico. Velika ubežna skupina ima le 14 sekund prednosti pred glavnino, na čelu te pa dogajanje nadzoruje Pogačarjev UAE Emirates.

Izidi gorskega cilja, Côte de Loubeyrat (II. kategorija):

1. Martinez 5 točk

2. Armirail 3

3. Woods 2

4. Powless 1

Pred glavnino vozijo Victor Campenaerts (Visma-Lease a Bike), Valentin Paret Peintre (Soudal-Quick Step), Ben Healy, Neilson Powless, Harry Sweeny (EF Education-EasyPost), Lenny Martinez (Bahrain Victorious), Thymen Arensman (Ineos Grenadiers), Quinn Simmons (Lidl-Trek), Quentin Pacher (Groupama-FDJ), Ben O’Connor (Jayco-AlUla), Raúl García Pierna (Arkéa-B&B Hotels), Bruno Armirail, Aurélien Paret Peintre (Decathlon-Ag2r), Simone Velasco (XDS-Astana), Steff Cras (TotalEnergies), Michael Woods, Joe Blackmore, Aleksej Lucenko (Israel-Premier Tech), lovi jih še Luke Plapp (Jayco AlUla).

155 km do cilja: V ospredju se je izoblikovala večja skupina kolesarjev, ki ima lepe možnosti za pobeg. V glavnini je popustil Pogačarjev pomočnik Pavel Sivakov.

157 km do cilja: Alaphlippe je ujet, glavnina je že raztrgana na več skupin, v ozadju se že zbirajo sprinterski asi ob nosilcu zelene majice Jonathanu Milanu.

158 km do cilja: V lov za Alaphilippom se je podala še ena skupina, kar je spet sprožilo reakcijo glavnine. Vodilni Francoz se je v prvi klanec dneva zapodil dobrih deset sekund pred zasledovalci.

160 km do cilja: Zdaj se je nekaj deset metrov pred glavnino zapeljal francoski zvezdnik Julian Alaphilippe (Tudor).

162 km do cilja: Neilandsu se je pridružilo še nekaj kolesarjev, ki so za seboj potegnili glavnino. Za zdaj torej še ni uspešnega pobega.

164 km do cilja: Takoj po uradnem štartu so se začeli napadi, na čelu glavnine se je pojavil tudi Matej Mohorič (Bahrain - Victorious), prvi, ki si je privozil omembe vredno prednosti pa je Latvijec Krists Neilands (Israel Premier Tech).

13:27 (165,3 km do cilja): Kolesarji so dosegli kilometer nič in deseta etapa Toura se je začela tudi zares" Že čez sedem kilometrov kolesarje čaka prvi kategoriziran klanec, Côte de Loubeyrat (II. kat., 4,2 km/6,1 %).

Danes je na sporedu sedem klancev druge kategorije in en tretje, kar napoveduje izjemno zanimiv boj za pikčasto majico najboljšega hribolazca na dirki. To danes nosi Pogačarjev moštveni kolega Tim Wellens (8 točk), ki pa ima v tem seštevku točko prednosti pred slovenskim kapetanom, tretji je Irec Ben Healy (EF Education – EasyPost) s štirimi točkami, toliko jih je v prvih devetih etapah dirke zbral tudi Danec Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), po tri imata Francoz Costiou in Avstralec Strorer …

Štart: Ob 13.10 so se kolesarji podali na zaprto vožnjo, kakšnih 15 minut kasneje se bo deseta etapa 112. Dirke po Franciji začela tudi zares.

Na štartu današnje etape se ne bosta pojavila Nemec Georg Zimmermann (Intermarche – Wanty) in Nizozemec Marijn van der Berg (EF Education – EasyPost). Zimmermann je včeraj grdo padel, zdravniška služba njegove ekipe ga je ponoči budno spremljala, danes pa je kazal "znake pretresa možganov", zato so se odločili, da zaključi z letošnjim Tourom. Van der Berg se je mučil vse od padca v prvi etapi dirke, zdaj pa le pomahal z belo zastavo. Enajst ekip ima le še po sedem kolesarjev, tudi Pogačarjev UAE Emirates – XRG je včeraj doživel boleč udarec, ko je Portugalec Joao Almeida zaradi posledic padca v sedmi etapi včeraj odstopil.

Pozdravljeni, ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva! Danes lahko na Dirki po Franciji pričakujemo ognjemet. Ne le zato, ker je 14. julij pomemben francoski državni praznik, dan Bastilje, pač pa predvsem zato, ker je na vrsti res izjemno zahtevna deseta etapa, prva gorska na letošnji dirki. Kolesarje čaka dobrih 165 kilometrov s kar 4.450 višinskimi metri, na trasi od Ennezata do Le Mont-Dore Puy de Sancyja ni domala nobene ravnine, ves čas bo šlo gor in dol.

Francoski kolesarji bodo danes še posebej motivirani, da se navijačem pokažejo v kar najlepši luči. To je pred etapo potrdil tudi domači zvezdnik Julian Alaphilippe. "Vsak francoski kolesar bo poskušal danes nekaj narediti," je dejal.