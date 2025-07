Pogačar nasmejal z razkritjem pogovora z Rogličem, Mezgecem in Mohoričem

Medtem ko je deveta etapa Dirke po Franciji 2025 potekala po bolj umirjenem ravninskem terenu, pa čeprav je bila zelo naporna, so si slovenski kolesarji na Touru - Tadej Pogačar, Primož Roglič, Luka Mezgec in Matej Mohorič - v glavnini privoščili trenutek sproščenosti in krajši klepet. V rumeno majico vodilnega oblečeni Pogačar je po etapi razkril, kaj je bilo v središču pogovora štirih slovenskih kolesarjev in s tem nasmejal tudi novinarja slovenske nacionalne televizije.