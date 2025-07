Pogačar izgubil ključnega pomočnika, velika smola za Van der Poela, veselje za Merlierja

Tour de France, 9. etapa, podrobneje:

Cilj - Veliki zmagovalec dneva je postal Belgijec Tim Merlier (Soudal Quick-Step), ki je v finišu prehitel Jonathana Milana (Lidl-Trek). Mathieu van der Poel (Alpecin - Deceuninck), ki je bil med etapo virtualno v rumeni majici, je bil ujet 600 metrov pred ciljem, potem ko je bežal od kilometra 0. Tadej Pogačar, Primož Roglič, Matej Mohorič in Luka Mezgec so varno prispeli v cilj.

Tim Merlier je bil najhtrejši v ciljnem šprintu. Foto: Guliverimage

Pogačar je varno v rumeni majici vodilnega. Pred drugouvrščenim Remcom Evenepoelom ima še vedno 54 sekund prednosti, Jonas Vingegaard ima pribitek 1:17, Primož Roglič je na devetem mestu z zaostankom 3:06.

V ponedeljek bo na sporedu izjemno težka etapa, ki bo imela prek 4500 višinskih metrov. Prava za dan Bastilje.

2,8 km do cilja - 10 sekund ima osamljeni jezdec le še prednosti.

4,5 km do cilja - 25 sekund ima Mathieu van der Poel (Alpecin - Deceuninck) prednosti. V glavnini je na čelu tudi ekipa Jayco AlUle, pri kateri je v ospredju naš Luka Mezgec.

5,9 km do cilja - Mathieu van der Poel (Alpecin - Deceuninck) je ostal sam. Jonas Rickaert, ki si je zaslužil nagrado za najbolj borbenega kolesarja dneva, ne more več. Njegova prednost pred glavnino je 35 sekund.

8,5 km do cilja - Glavnina za ubežnikoma, ki bežita od kilometra 0, zaostaja le še 41 sekund.

10 km do cilja - Prednost ubežnikov je sekund. Zdaj sta v ospredje prišla kolesarja Lidl-Treka, ki želijo očitno prikljujčiti glavnino, da bo šprintal Jonathan Milan.

12,7 km do cilja - Na čelo glavnine spet kolesarji Visme | Lease a Bike. Hitrost je 60 km/h.

15 km do cilja - Tim Wellens (UAE Emirates) ne kolesari več v glavnini. Ubežnika imata 1:11 prednosti. V glavnini na čelu tudi Primož Roglič, ki je pazljiv na 12-kilometrski ravnini, na kateri piha veter s strani. Povprečna hitrost znaša velikih 49,8 km/h.

18 km do cilja - Ubežnika imata spet 1:04 prednosti, potem ko je bilo konec napada v glavnini.

24 km do cilja - Napad Visme ni uspel. Kolesarji so spet skupaj nagneteni.

🇳🇱 @vismaleaseabike put the hammer down. 38" lies between our breakaway duo and the Visma hive.



🇳🇱 @vismaleaseabike met le paquet. 38" séparent notre duo de tête de la des hommes de la Visma.#TDF2025 pic.twitter.com/422gbzwtdV — Tour de France™ (@LeTour) July 13, 2025

26 km do cilja - Ekipa Visma | Lease a Bike je napadla na predelu, kjer piha veter. Prednost ubežnikov je padla na zgolj 30 sekund. Medtem je glavnina postala dolga kača.

30 km do cilja - Tadej Pogačar je spet tudi virtualno v rumenem. Mathieu van der Poel ima le še 1:18 prednosti, pred današnjim dnem pa je zaostajal 1:29.

34 km do cilja - Pri Red Bull - BORA - hanshrohe so se zavedali pomembnosti položaja v glavnini in so Primoža Rogliča in Floriana Lipowitza pripeljali v ospredje glavnine. Nills Politt (UAE Emirates) ima medtem težave z verižnico. Zdaj lovi priključek.

36 km do cilja - Le še 1:43 je prednost dveh ubežnikov. Zdaj bodo morali biti kolesarji pazljivi, saj jim veter piha z boka.

48 km do cilja - Primož Roglič se zadržuje v ozadju glavnine, kar ni najboljša pozicija, če gledamo z vidika vetra. Trneutno namreč kolesarjem še piha v hrbet, čez 13 kilometrov pa jim bo s strani. In če se takrat skupina razbije na dva dela, ni dobro biti v drugi. V prvi etapi je slovenski kolesar že pokasiral 39 sekund, ker se je znašel v drugi skupini. Ubežnika imata le še 2:18 prednosti.

58 km do cilja - Glavnina je navila tempo in že znižala zaostanek na 3:23. Povprečna hirtrost znaša 49,1 km/h. Še 20 kilometrov varne vožnje, kar se vetra tiče, nato bo spet postalo nepredvidljivo. Tempo glavnine narekujejo kolesarji Israel Premierja, Jayca AlUle in Lidl Treka.

Israël-Premier Tech et Jayco-AlUla roulent en tête de peloton, où la Lidl-Trek a disparu. Mathieu van der Poel et Jonas Rickaert ont perdu du terrain, avec 3 minutes 15 à 56km. #TDF2025 pic.twitter.com/ouGy1ttRgd — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 13, 2025

67 km do cilja - Druga skupina je ujela prvo. Med tistimi, ki so imeli zaostanek, sta bila tudi Wout van Aert in Sepp Kuss.

69 km do cilja - Zmeda zaradi vetra je že prisotna. Glavnina se je razbila v dva dela. Tadej Pogačar in Primož Roglič sta varna.

83 km do cilja - Joao Almeida ne more več nadaljevati. Posledice padca v sedmi etapi so prehude. Med drugim je utrpel zlom rebra, težave pa mu je povzročal tudi prst.

84 km do cilja - Več kot polovice etape sta ubežnika v begu. Njun naskok znaša 4:55, medtem ko Nemec Zimmermann, ki je grdo padel, zaostaja dodatnih 30 sekund za glavnino in lovi priključek.

93 km do cilja - Glavnina je uspela znižati zaostanek, ki zdaj znaša 4:54. Povprečna hitrost znaša kar 48 km/h. Temperatura ozračja je 30,4 stopinj Celzija. V ospredju glavnine so kolesarji Uno-X Mobilityja in Lidl-Treka.

106 km do cilja - Prednost ubežnikov znaša 5:30.

111 km do cilja - Nemški prvak na cestni dirki Georg Zimmermann (Intermarché - Wanty) je grdo padel in ima odrgnine po levi strani telesa.

Barré, Rutsch et maintenant Zimmermann, ils ont pas le droit au bonheur chez Intermarché Wanty #TDF2025 pic.twitter.com/gdJScWpHDF — Cycling Legend (@CyclingLegend_) July 13, 2025

126 km do cilja - Ubežnika imata 5:34 prednosti.

Foto: Guliverimage

130 km do cilja - Kaj se dogaja z Joaoom Almeido (UAE Emirates), ki ja padel v 7. etapi? Pred začetkom današnje je spregovoril o počutju. Več pa si preberite na spodnji povezavi.

133 km do cilja - V ozadju se je zgodil padec, v katerega so bili udeleženi Samuel Watson, Ion Izagirre, Tobias Foss, Pavel Bittner in Søren Wærenskjold.

Chute dans le peloton, qui envoie à terre Soren Waerenskjold, Ion Izagirre, Sam Watson, Tim Naberman et Pavel Bittner. Tous les cinq sont repartis. #TDF2025 pic.twitter.com/3EORNffXXL — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 13, 2025

147 km do cilja - Mathieu van der Poel ima virtualno že več kot dve minuti prdnosti pred Tadejem Pogačarjem. Njun naskok znaša 3:52. Medtem so se v glavnini udarili za preostale točke na edinem letečem cilju. Lastnik zelene majice Jonathan Milan (Lidl-Trek) je pokazal največ moči od šprinterjev in pobral največ točk med tistimi, ki jih na koncu Toura zanima zmaga po številu točk.

158 km do cilja - Ubežnika imata 2:41. Kako bodo reagirale ekipe, ki imajo v svojih vrstah šprinterje?

168 km do cilja - Presenetljiv beg smo dobili takoj za tem, ko so kolesarji dosegli kilometer 0. Iz glavnine sta skočila kolesarja (Alpecin - Deceuninck). Prvi kolesar je Jonas Rickaert, drugi pa zvezdnik kolesarstva Mathieu van der Poel. Njuna prednost znaša 1:49, kar pomeni, da je van der Poel virtualno v rumeni majici. Pred začetkom etape je za Tadejem Pogačarjem zaostajal 1:29. Nizozemc je bil v begu že v 6. etapi.

🏁 168 km - ⏱ 1'48''💛



Parmi les deux échappés, l'ancien leader 🇳🇱@mathieuvdpoel est évidemment le mieux classé au général. Il était ce matin 5ème à 1'29'' de 🇸🇮@TamauPogi 💛



Il reprend donc virtuellement le Maillot Jaune ! 💛#TDF2025 #MaillotJauneLCL pic.twitter.com/n3vXNTdXT2 — Maillot Jaune LCL (@MaillotjauneLCL) July 13, 2025

13.10 - Z zaprto vožnjo se je začela 9. etapa Dirke po Franciji.

13.05 - Ena od nevarnosti za kolesarje je bočni veter, ki bi lahko ponagajal. Spomnimo se, kako je veter razbil skupino v prvi etapi in so nekateri favoriti izgubili 39 sekund. V zadnjih 50 kilometrih naj bi veter pihal s hitrostjo 40 km/h, kar predstavlja veliko oviro.

13.00 – Pozdravljeni ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva. Danes je na vrsti 9. etapa, ki je pisana na kožo šprinterjem. Na 174 km dolgi trasi bodo morali opraviti s 1400 višinskimi metri.

Povsem drugačen dan pa se obeta v ponedeljek, ko bo izjemno težka etapa. Kot se za dan Bastilje spodobi