Francoski kolesar Louis Barré (Intermarché-Wanty ), ki je bil včeraj vpleten v hud padec na Dirki po Franciji in je v cilj pripeljal s povsem odrgnjenim levim delom telesa, se je odločil, da kljub bolečinam nadaljuje Tour.

Že ob prihodu v mešano cono, kjer kolesarji dajejo izjave, je pritegnil ogromno pozornosti, saj je bil povsem povit s povoji. Čeprav v padcu, zaradi katerega se je danes poslovil Eddy Dunbar (poškodoval si je zapestje), poškodovan pa je tudi Joao Almeida, 25-letni Francoz Louis Barré (Intermarché-Wanty) ni utrpel hujših poškodb in lahko nadaljuje dirko, pa je jasno, da danes na kolesu ne bo užival.

"Zadnjih 12 ur je bilo zelo napornih. Noč je bila dolga, a sem vendarle nekaj spal, čeprav sem se večkrat zbudil. Pač, tako je," je povedal za TV 2 Sport.

Na vprašanje, kaj je povzročilo padec, je odgovoril, da ne ve natančno. "Nekateri so padli na levi strani, jaz sem bil na sredini in sem poskušal zapeljati na desno. A eden je padel točno pred mano in nisem se imel več kam umakniti. Ničesar nisem mogel storiti," je opisal trenutek nesreče.

Priznal je, da je takoj začutil pekočo bolečino in da ta vztraja še danes. "Bolečina je še vedno prisotna, takoj sem jo začutil. A je v redu, lahko nadaljujem dirko," je dejal vzdržljivi Francoz, ki kljub bolečinam ne razmišlja o odstopu.

