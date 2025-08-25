Slovenska judo zveza zaprosila za članstvo v OKS

Razvnete strasti v slovenskem judu in spori pri izbiri novega vodstva so jeseni lanskega leta pripeljali do ustanovitve vzporedne Slovenske judo zveze. Ta združuje 14 klubov, kot je povedal prvi mož te organizacije Kolja Herič, pa je tudi novoustanovljena zveza zahtevala članstvo v Olimpijskem komiteju Slovenije.

"Članstvo v OKS enostavno potrebujemo. V prvi vrsti ga potrebujejo klubi, saj lokalne skupnosti pri financiranju klubov višino dodeljenih sredstev in ure v športnih objektih pogosto pogojujejo s članstvom v olimpijskem komiteju, oziroma je položaj klubov ob članstvu v OKS boljši," prošnjo za sprejem v krovno organizacijo slovenskega športa razlaga Kolja Herič.

Ta dodaja, da je novonastala zveza tudi članica Svetovne judo zveze WJF. Gre za zvezo, ki zagovarja tradicionalni judo oziroma kodokan pravila. V primerjavi z olimpijsko različico je pri tradicionalnem judu dovoljenih nekaj dodatnih prijemov in vzvodov, vsi tekmovalci nastopajo v tradicionalnem belem kimonu, pa tudi sojenje je klasično s tremi sodniki ob tatamiju.

"Želimo si obdržati klasična načela juda, ki učijo drugemu podati roko in mu pomagati vstati, ko ta pade," še dodaja Herič.

"Nismo konkurenca Judo zvezi Slovenije"

Kot pravi, tekmovalci pri tradicionalnem judu nimajo možnosti, da bi se borili za nastop na olimpijskih igrah, a bodo vsem, ki bodo dovolj dobri in pokazali zanimanje za verzijo IJF šli na roko in jim poiskali sredino, kjer bodo lahko tekmovali in se borili za igre. "Mi nismo konkurenca Judo zvezi Slovenije. Oni ostajajo osrednja panožna zveza, judo in združevanja v različne povezave pa je pravica vseh nas," pravi Herič.

Ob tem ne gre spregledati, da med predstavniki obeh zvez v zadnjih letih prihaja tudi do tožb. In prav to je privedlo tudi do ločenih poti in nove zveze, pri kateri za letos napovedujejo prvo državno prvenstvo za mlajše kategorije.