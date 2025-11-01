Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
1. 11. 2025,
16.37

Osveženo pred

18 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Kaja Schuster judo

Sobota, 1. 11. 2025, 16.37

18 minut

Judo, Kišinjov, EP U23

Kaja Schuster do brona na EP do 23 let v Kišinjovu

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Kaja Schuster | Kaja Schuster se je na EP do 23 let v Kišnjovu prebila do kolajne. | Foto Darko Petelinšek/JZS

Kaja Schuster se je na EP do 23 let v Kišnjovu prebila do kolajne.

Foto: Darko Petelinšek/JZS

Kaja Schuster je na evropskem prvenstvu do 23 let v moldavskem Kišinjovu osvojila bronasto kolajno v kategoriji do 70 kg. To si je zagotovila v repešažu, v finalu katerega je ugnala Ukrajinko Ano Olinik-Korniko.

Kaja Schuster je bila v prvem krogu prosta, v drugem pa je po minuti in pol z iponom ugnala Turkinjo Hatice Vandemir. V svoji drugi borbi pa je morala priznati premoč Madžarki Rebeki Soczo. Slednja je po dveh vazarijih slavila po 53 sekundah boja.

Schuster je morala nato v iskanju kolajne v repešaž. V prvem obračunu je po dveh vazarijih po 3:13 minute premagala Hrvatico Jano Cvjetko, nato pa si je bron zagotovila s tesno zmago proti Ukrajinki Ani Olinik-Korniko. Proti Ukrajinki je zadoščal juko po štirih minutah borbe.

Zlato je na koncu osvojila Švedinja Ingrid Nilsson, ki je v finalu ugnala Ukrajinko Olho Cimko.

Enaindvajsetletna Schuster je osvojila četrto kolajno na velikih tekmovanjih v mlajših kategorijah, prvič med mlajšimi članicami do 23 let. Sicer ima dve bronasti kolajni z mladinskih SP (2023, 2024), septembra 2023 pa je bila v Haagu mladinska evropska prvakinja.

Na EP do 23 let so nastopili še štirje slovenski predstavniki. Jevgenija Gajić je v kategoriji do 57 kg izgubila v polfinalu repešaža in si zagotovila sedmo mesto, v isti kategoriji je Ana Škrabl izpadla po drugi borbi.

V moški konkurenci sta Gašper Kokalj (do 66 kg) in Gal Bertalanič Žižek (do 100 kg) izpadla po prvih borbah.

Preberite še:

Marjan Fabjan
Kriminalisti ovadili Marjana Fabjana zaradi spolne zlorabe varovanke
Nika Tomc
Sportal Tomc in Herkovič do zlata v Sarajevu
Leila Mazouzi
Sportal Mazouzi in Blažič do brona v Sarajevu
Kaja Schuster judo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.