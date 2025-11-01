Sobota, 1. 11. 2025, 16.37
18 minut
Judo, Kišinjov, EP U23
Kaja Schuster do brona na EP do 23 let v Kišinjovu
Kaja Schuster je na evropskem prvenstvu do 23 let v moldavskem Kišinjovu osvojila bronasto kolajno v kategoriji do 70 kg. To si je zagotovila v repešažu, v finalu katerega je ugnala Ukrajinko Ano Olinik-Korniko.
Kaja Schuster je bila v prvem krogu prosta, v drugem pa je po minuti in pol z iponom ugnala Turkinjo Hatice Vandemir. V svoji drugi borbi pa je morala priznati premoč Madžarki Rebeki Soczo. Slednja je po dveh vazarijih slavila po 53 sekundah boja.
Schuster je morala nato v iskanju kolajne v repešaž. V prvem obračunu je po dveh vazarijih po 3:13 minute premagala Hrvatico Jano Cvjetko, nato pa si je bron zagotovila s tesno zmago proti Ukrajinki Ani Olinik-Korniko. Proti Ukrajinki je zadoščal juko po štirih minutah borbe.
Zlato je na koncu osvojila Švedinja Ingrid Nilsson, ki je v finalu ugnala Ukrajinko Olho Cimko.
Enaindvajsetletna Schuster je osvojila četrto kolajno na velikih tekmovanjih v mlajših kategorijah, prvič med mlajšimi članicami do 23 let. Sicer ima dve bronasti kolajni z mladinskih SP (2023, 2024), septembra 2023 pa je bila v Haagu mladinska evropska prvakinja.
Na EP do 23 let so nastopili še štirje slovenski predstavniki. Jevgenija Gajić je v kategoriji do 57 kg izgubila v polfinalu repešaža in si zagotovila sedmo mesto, v isti kategoriji je Ana Škrabl izpadla po drugi borbi.
V moški konkurenci sta Gašper Kokalj (do 66 kg) in Gal Bertalanič Žižek (do 100 kg) izpadla po prvih borbah.