Tragična nesreča kombija z otroki: en otrok umrl, osem težje ranjenih

V zgodnjih sredinih jutranjih urah se je na avtocesti med Novim Sadom in Beogradom zgodila huda prometna nesreča, v kateri je življenje izgubil 16-letni deček, ki je bil član beograjskega judo kluba Partizan, osem oseb – med njimi sedem otrok in voznik – pa je bilo poškodovanih.

Nesreča se je zgodila okoli 3.30 zjutraj, ko je kombi z beograjskimi registrskimi tablicami zapeljal s cestišča, prebil zaščitno ograjo in obstal v obcestnem jarku. Na kraj so takoj napotili tri ekipe nujne medicinske pomoči.

Po poročanju srbske policije se je voznik, rojen leta 1982, hudo poškodoval in so ga prepeljali v urgentni center Kliničnega centra Vojvodine. V otroško bolnišnico v Novem Sadu so prepeljali sedem otrok, starih med 13 in 16 let.

Tragično umrli deček je bil član beograjskega judo kluba Partizan, katerega člani so se vračali z mednarodnega športnega tabora in tekmovanja v Azerbajdžanu.

Policija je potrdila, da voznik ni bil pod vplivom alkohola, natančen vzrok nesreče pa še preiskujejo.