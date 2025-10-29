Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. S.

Sreda,
29. 10. 2025,
9.38

Osveženo pred

13 ur, 10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Yellow 5,03

Natisni članek

Natisni članek
judo smrt nesreča nesreča

Sreda, 29. 10. 2025, 9.38

13 ur, 10 minut

Tragična nesreča kombija z otroki: en otrok umrl, osem težje ranjenih

Avtor:
R. S.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Yellow 5,03
nesreča mini kombi | Fotografija je simbolična. | Foto Shutterstock

Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

V zgodnjih sredinih jutranjih urah se je na avtocesti med Novim Sadom in Beogradom zgodila huda prometna nesreča, v kateri je življenje izgubil 16-letni deček, ki je bil član beograjskega judo kluba Partizan, osem oseb – med njimi sedem otrok in voznik – pa je bilo poškodovanih.

Nesreča se je zgodila okoli 3.30 zjutraj, ko je kombi z beograjskimi registrskimi tablicami zapeljal s cestišča, prebil zaščitno ograjo in obstal v obcestnem jarku. Na kraj so takoj napotili tri ekipe nujne medicinske pomoči.

Po poročanju srbske policije se je voznik, rojen leta 1982, hudo poškodoval in so ga prepeljali v urgentni center Kliničnega centra Vojvodine. V otroško bolnišnico v Novem Sadu so prepeljali sedem otrok, starih med 13 in 16 let.

Tragično umrli deček je bil član beograjskega judo kluba Partizan, katerega člani so se vračali z mednarodnega športnega tabora in tekmovanja v Azerbajdžanu.

Policija je potrdila, da voznik ni bil pod vplivom alkohola, natančen vzrok nesreče pa še preiskujejo.

martinez
Sportal Tragedija v Italiji: vratar Interja vpleten v nesrečo s smrtnim izidom
Tragedija v Rusiji
Novice Petletna deklica vrgla svojo novorojeno sestro skozi okno
Rogoški gozd
Novice Med podiranjem smreke umrl 44-letnik
Nasilje tema kapuca
Novice Val nasilja na Dolenjskem: smrt, napadi, strah
Železniška nesreča
Novice Vlak trčil v 43-letno žensko

judo smrt nesreča nesreča
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.