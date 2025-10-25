Mazouzi in Blažič do brona v Sarajevu

Slovenska judoista Leila Mazouzi v kategoriji do 63 kg in Gal Blažič v kategoriji do 60 kg sta na tekmi serije European Open v Sarajevu osvojila bronasti kolajni.

Več dela je imela na poti do kolajne Mazouzi. Najprej je ugnala Nemko Sonjo Michelle Beer in v četrtfinalu še Francozinjo Perrine Saint Etienne. Previsoka ovira v polfinalu je bila izkušena 29-letna Britanka Lucy Renshall, pred leti že nosilka kolajne z EP, lani pa denimo zmagovalka velike nagrade Portugalske in tretja na grand slamu v Parizu.

Zamujeno je 19-letna tekmovalka Sankakuja popravila v boju za bron, kjer je po več kot desetih minutah borbe ugnala žilavo Nemko Nataschio Lauber in ponovila lanski uspeh v prestolnici BiH. Tekma pa je bila tudi lepa generalka pred VN Zagreba v novembru.

Gal Blažič je v kategoriji do 60 kg izgubil četrtfinale s Srbom Rastkom Andjelovićem, na koncu pa sta oba osvojila bron, Blažič je v repasažu ugnal Nemca Maximiliana Standkeja in Britanca Caldwella.