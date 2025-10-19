Judoist Martin Hojak je na veliki nagradi v Guadalajari osvojil bronasto kolajno v kategoriji do 73 kg. Po dveh letih in bronastem odličju se je vnovič povzpel na stopničke, skupaj pa osvojil tretjo kolajno na tekmovanjih najvišje ravni v judu. Hojak je bil danes edini Slovenec na stopničkah v Mehiki.

Za 27-letnim Bežigrajčanom je odličen dan. V uvodni borbi je ugnal dve leti mlajšega olimpijskega podprvaka Williana Limo iz Brazilije. Slednji nikakor ni našel načina, da bi resno ogrozil slovenskega reprezentanta, bil je prisiljen tudi v nedovoljene tehnike in v podaljšku prejel tretjo kazen.

Belgijca Zelemkhana Batchaeva je moral Martin Hojak vreči kar dvakrat. Sodniki so Slovencu najprej prisodili juko, a jo po ogledu posnetka razveljavili. Ob polovici dvoboja je sledil met za ipon. Bronast z letošnjega evropskega prvenstva v Podgorici Rašid Mamadalijev iz Azerbajdžana je bil v četrtfinalu boljši od Slovenca, a šele po podaljšku z juko.

V repasažu je Hojak z metom tik pred koncem premagal tudi vseameriškega prvaka Jacka Yonezuko iz ZDA. Andres Pariche iz Venezuele je bil v boju za bron v stoječem gardu šibkejši tekmec, nekajkrat pa presenetil z izjemno hitrimi vstopi, predvsem pa z dobro borbo v parterju. Ljubljančan je Venezuelca v podaljšku prisili v dve kazni, borbo pa po 3:44 minute dodatnega dela končal s končnim prijemom.

Foto: Judo zveza Slovenije

Za bron se je borila tudi Kaja Kajzer, ki pa se ji je v odločilni borbi za kolajno oddolžila Brazilka Rafaela Silva. Ta je hitro povedla z oceno juko, kar je slovensko olimpijko prisililo v lov na izenačenje, nekdanja olimpijska in dvakratna svetovna pa je to izkoristila in predčasno dobila dvoboj.

Po prostem prvem krogu je tekmovalka Bežigrada tik pred koncem prejela juko in ugnala bronasto z letošnjega EP v Črni gori Carlotto Avanzato iz Italije. Kot v Limi, jo je tudi tokrat ustavila vseameriška prvakinja Brazilka Nauana Silva, ki je po tudi z obilo sreče spotaknila Slovenko za juko, a spretno obdržala vodstvo. V repasažu je slovenska olimpijka morala Mehičanko vreči dvakrat. Že dosojeno juko v podaljšku so ji sodniki razveljavili, po 1:37 minute dodatka pa je dvoboj dobila z iponom.

Enaindvajsetletna Kaja Schuster je v kategoriji do 70 kg najprej ugnala Mehičanko Katio Castilloo s končnim prijemom, nato pa dobila malo lekcijo juda prav v parterju. V četrtfinalu jo je prav na ta način najprej ugnala bronasta z OI v Parizu Belgijka Gabriella Willems, v repasažu pa še 23-letna Italijanka Martina Esposito.

Matjaž Plantak je v kategoriji do 81 kg izgubil prvo borbo, dan ped tem tudi tudi David Štarkel v kategoriji do 60 kg.

Danes bosta nastopila še Metka Lobnik v kategoriji do 78 kg in Vito Dragić v odprti moški kategoriji.