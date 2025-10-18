Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sobota,
18. 10. 2025,
10.39

judo David Štarkel

Sobota, 18. 10. 2025, 10.39

19 minut

Guadalajara, velika nagrada v judu

Štarkel v Guadalajari končal v prvem krogu

STA

David Štarkel | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

Ponoči se je v mehiški Guadalajari začela velika nagrada v judu. Od Slovencev je prvi na tatamije stopil David Štarkel v kategoriji do 60 kg, a moral že v prvi borbi priznati premoč domačinu Arathu Juarezu.

David Štarkel je prejšnji konec tedna na veliki nagradi v Peruju osvojil peto mesto, tokrat pa je že v uvodni borbi naletel na previsoko oviro.

V Mehiki bodo v konkurenci 231 judoistov iz 33 držav od Slovencev nastopili še Kaja Kajzer (do 63 kg), Kaja Schuster (do 70 kg), Metka Lobnik (do 78 kg), Martin Hojak (do 73 kg), Aljaž Plantak (do 81 kg) in Vito Dragič (nad 100 kg).

Lobnik je sicer v Peruju prejšnji teden dosegla zmago, Kajzer je bila tretja, Schuster pa peta.

