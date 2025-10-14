Judoistka Metka Lobnik je na VN nagradi v Peruju dosegla zmago v kategoriji do 78 kg. Za tekmovalko Apolona je to druga zmaga v sezoni po slavju na grand slamu v Tbilisiju in že osme stopničke na tekmovanjih za svetovni pokal. Vito Dragić je izgubil prvo borbo v odprti moški kategoriji.

Pot do najvišje stopničke zmagovalnega odra in poslušanja Prešernove Zdravljice je bila v zadnji borbi vse prej kot lahka. V zaključnem dvoboju se je pomerila s Francozinjo Kailo Issoufi in jo po dolgem podaljšku in več kot desetih minutah boja premagala z iponom, potem ko jo je ujela v končni prijem.

Začetek dneva je bil za 24-letno Štajerko nevaren. V uvodnem krogu s Portoričanko Sairy Colon, že srebrno na vseameriškem prvenstvu, se je Lobnikova hitro znašla v nevarnem položaju, nato pa vendarle prevzela pobudo. Po dobri minuti je Slovenka izvedla met za vazari, v parterju pa skušala zaključiti s končnim prijemom. Tekmica se je izvila, v naslednji akciji pa jo je Lobnik zadržala na blazini za ipon.

Podobno je bilo v dvoboju s Kanadčanko Coralie Godbout, še eno nosilko odličij z vseameriških prvenstev, ki je bila prav tako nevarnejša v prvih sekundah, dvoboj pa je odločil vazari sredi dvoboja.

Polfinale je bil izjemno pomemben predvsem po mentalni plati. Nemka Marie Branser, ki je kasneje tekmovala za Kongo, zdaj pa za Gvinejo, je v preteklih treh dvobojih Slovenko vselej ugnala. Tokrat pa je šestkratna afriška prvakinja padla po vsega 50 sekundah.

Že dan pred Lobnik se je v Limi na stopničke v kategoriji do 63 kg zavihtela tudi Kaja Kajzer, Kaja Schuster v kategoriji do 70 kg in David Štarkel v kategoriji do 60 kg pa sta osvojila peti mesti.

Vsi omenjeni reprezentanti bodo nastope nadaljevali ta konec tedna na veliki nagradi v mehiški Guadalajari.

