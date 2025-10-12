Judoist David Štarkel je veliko nagrado Peruja ponoči v Limi odprl s petim mestom. Slovenski tekmovalec je imel dober žreb, nato pa dosegel dve zmagi in izgubil boj za bronasto odličje ter izenačil svojo najboljšo uvrstitev v karieri na tej ravni tekmovanja.

Po prostem prvem krogu se je izkušeni 29-letni slovenski reprezentant pomeril s četrtopostavljenim Ukrajincem Dilšotom Halmatovom. Po izenačenem rednem delu v katerem si je Ukrajinec prislužil kazen, točk pa ni bilo, je o potniku v četrtfinale odločala zlata točka. To je po minuti dodatka z nožno tehniko dobil Štarkel.

Serijski državni prvak je nato izgubil četrtfinale z Izraelcem Izhakom Ashpizom. Po dveh kaznih sta bila oba tekmovalca pod pritiskom, kar je bolje izkoristil Izraelec, si priboril vazari, Štarkel je lovil izenačenje, kar je tekmec izkoristil še za drugi met.

Taktično uspešen je bil Štarkel v repasažu, kjer si je po enajstih sekundah priboril prednost s tehniko za juko, nato pa zdržal vse napade osmopostavljenega Francoza Vincenta Limareja. V boju za bron se je Slovenec pomeril z Ekvadorcem Jhonathanom Benavidesom. V rednem delu je bil Štarkel aktivnejši, v podaljšku pa bolj zbran Južnoameričan in si po 20 sekundah z nizko ročno tehniko priboril kolajno.

Danes zvečer nastopi čakajo Kajo Kajzer in 19-letno Nežo Mesiček v kategoriji do 63 kg ter Kajo Schuster v kategoriji do 70 kg med dekleti ter Martina Hojaka v kategoriji do 73 kg in Aljaža Plantaka v kategoriji do 81 kg v moški konkurenci.

V noči na ponedeljek bo v kategoriji do 78 kg nastopila še Metka Lobnik, na tatamije pa se vrača tudi Vito Dragić, ki bo nastopil v odprti moški kategoriji.