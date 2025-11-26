Ministrstvo za finance po besedah državne sekretarke Saše Jazbec opozorilo Evropske komisije, da bi bil proračunski načrt za 2026 lahko v neskladju s fiskalnimi pravili EU, jemlje resno. Slovenija je dokument poslala v Bruselj pred sprejetjem zimskega regresa, je pojasnila in napovedala pregled proračunskih izdatkov in učinkovitosti javne porabe.

Slovenija je proračunske načrte po njenih besedah oddala, preden je DZ sprejel zakon o pravici do zimskega regresa s finančno oceno okoli 0,3 odstotka bruto domačega proizvoda. Zato je Evropska komisija državo opozorila, da je treba te nove obveznosti upoštevati v okviru sprejetih zavez.

"Takšna opozorila jemljemo resno, morebitne nove obveznosti pa zagotavljati znotraj sprejetih javnofinančnih okvirov," je ob novem izplačilu sredstev EU v okviru izvajanja načrta za okrevanje opozorila Jazbec. Zato je sedaj čas za identifikacijo manj učinkovite porabe javnih sredstev in izvedbo pregledov izdatkov oz. obstoječih javnofinančnih odhodkov ali poseči po ukrepih in odpravi anomalij, kar vladi priporoča tudi fiskalni svet.

"Rezerv zdaj ni več"

Predvolilna leta ne samo v Sloveniji po njenem niso zelo prijazna javnim financam, je pa Slovenija v času te vlade sprejela strukturne reforme na področju dolgotrajne oskrbe, pokojnin in plač, za katere je značilno, da imajo na začetku določene stroške, na srednji rok pa lahko na vzdržnost javnih financ vplivajo ugodno, je povedala.

V letu 2026 je predvidena proračunska rezerva precej nižja kot v predhodnih letih, ko je vlada v zaostrenih razmerah v proračunih imela rezervo za energetske in popoplavne ukrepe. "Teh rezerv zdaj več ni," je dejala. Da so reforme javnofinančno vzdržne, je potrdila tudi komisija, sedaj pa bo treba pregledati te med seboj usklajene sisteme, je dejala.

Komisija je slovenske oblasti v torek pozvala, naj v okviru proračunskega postopka sprejmejo ustrezne ukrepe, da bo slovenska fiskalna politika skladna s pravili. Minister za finance Klemen Boštjančič je pred sprejemom sprememb proračuna za prihodnje leto napovedal, da se bo izplačilo zimskega dodatka leta 2026 tako kot letos zagotovilo s prerazporeditvami.