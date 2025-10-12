Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

judo Andreja Leški

Nedelja, 12. 10. 2025, 8.42

27 minut

Andreja Leški: Še vedno nisem odločena kako naprej

Andreja Leški | Foto Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Olimpijska prvakinja v judu Andreja Leški se tudi po sezoni premora ni odločila, kako bo nadaljevala športno pot. Načrtov za leto 2026 še ni, je ob robu rednega usposabljanja športne enote Slovenske vojske v Vipavi za STA povedala 28-letna tekmovalka.

"Še vedno nisem povsem odločena, kako naprej, a redno ostajamo v stiku z judom. Treniram po prilagojenem programu," je o načrtih za prihodnje leto dejala Koprčanka, ki je lani v Parizu osvojila olimpijsko zlato v kategoriji do 63 kg. Temu pa dodala: "Ko bom vedela več, boste to izvedeli vsi."

Za mnoge je vzornica. | Foto: Ana Kovač Za mnoge je vzornica. Foto: Ana Kovač Trenutno je našla drugo zadovoljstvo

Vse kaže, da je tekmovalka, ki je osvojila tudi dve kolajni na svetovnih in tri na evropskih prvenstvih, vsaj trenutno v športu našla tudi drugo zadovoljstvo. "Na treningih pomagam trenerjem. So pa ljudje, ki se obračajo name z vabili, prošnjami ... Pomagam mladim z motivacijskimi govori, za druge sem vzornica, kar je za šport in družbo seveda dobro."

V vlogi trenerke se Andreja Leški vsaj trenutno ne vidi. "Tega nisem imela nikoli na seznamu želja. Seveda pa imam ogromno znanja in izkušenj, s katerimi lahko komu tudi pomagam."

Kako bo s tekmovanji naprej, ostaja nejasno. Tekmovalka pa je že pred časom povedala, da bi si morala za ponovna tekmovanja najprej izbrati cilj, ki ga želi doseči. "To ti da motivacijo. Ko si postaviš izziv, za to delaš. Uživam tudi brez tekmovanj, ne potrebujem dokazovanja. Vem tudi, da bom zgolj rezultatsko gledano težko našla motivacijo, saj sem največji cilj že dosegla."

Zahvala slovenski vojski

V pogovoru se olimpijska prvakinja v kategoriji do 63 kg ni pozabila zahvaliti slovenski vojski za podporo v zadnjih letih. "Ne znam si predstavljati, kako bi se razvila moja športna pot, če mi vojska tega ne bi omogočila. Z rezultati se odprejo tudi druge poti, za potencialno uspešne športnike pa je še kako pomembno, da se jim zagotovi socialna varnost in omogoči treninge. Sama sem zaradi tega zelo hvaležna."

Zlata olimpijka je leta 2021 že diplomirala na ekonomski fakulteti, nove izzive pa je našla prav v nadaljevanju šolanja. Navaja pa se tudi na življenje brez kamer in mikrofonov. "Zame je bil ta odmik izziv, ko greš ven iz ritma dveh treningov dnevno, priprav in potovanj."

