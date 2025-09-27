Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
27. 9. 2025,
12.55

Sobota, 27. 9. 2025, 12.55

Obe Kaji, Kajzer in Schuster, na Kitajskem izgubili borbi za bron

Kaja Kajzer | Kaja Kajzer se je na veliki nagradi v Qinqdau na Kitajskem morala sprijazniti s petim mestom. | Foto Judo zveza Slovenije

Kaja Kajzer se je na veliki nagradi v Qinqdau na Kitajskem morala sprijazniti s petim mestom.

Foto: Judo zveza Slovenije

Slovenski judoistki Kaja Kajzer in Kaja Schuster sta na veliki nagradi v Qinqdau na Kitajskem prišli do borb za bronasto medaljo, a sta v teh obe morali priznati premoč tekmici. Na Kitajskem je nastopil tudi Martin Hojak, ki je nastope končal po drugi borbi.

Kaja Kajzer je v kategoriji do 63 kg za uvod premagala kitajsko tekmico Lingling Lin. V drugem krogu je izgubila proti poznejši finalistki, Mongolki Enkhriilen Lkhagvatogoo, a si vseeno priborila repasaž. V tem je najprej premagala Poljakinjo Natalio Kropska, v dvoboju za bron pa je morala priznati premoč še eni Poljakinji Angeliki Szymanski

Po podobni poti je v kategoriji do 70 kg šla tudi Kaja Schuster. V prvem krogu je ugnala Poljakinjo Aleksandro Kowalewsko, nato pa izgubila proti Hrvatici in končni zmagovalki Lari Cvjetko. V repasažu je najprej premagala Kitajko Lu Liu, nato pa izgubila še proti eni domačinki Yingying Feng v dvoboju za tretje mesto.

Tako Kajzer kot Schuster sta po porazih v tekmah za bronasto odličje na Kitajskem osvojili v judu nehvaležno peto mesto.

Martin Hojak pa je v kategoriji do 73 kg v prvi borbi premagal Kitajca Junlonga Guoja, v drugi pa je bil od Slovenca boljši končni zmagovalec, Japonec Yudai Tanaka.

