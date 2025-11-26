Nov dan, nove stopničke? Pripravljen bo tudi Domen Prevc.

Smučarske skakalce ob 15.10 čaka že četrta posamična tekma sezone, pomerili se bodo na veliki skakalnici v Falunu, kjer je Anže Lanišek v torek (na srednji napravi) zaostal le za Stefanom Kraftom. Lanišek je bil dopoldan dobro razpoložen, na treningu je bil prvi in drugi, kvalifikacije pa končal na drugem mestu . Nared za popoldanski nastop bo tudi najboljši iz druge serije za trening Domen Prevc, ki je po skoku padel in jo odnesel s praskami po obrazu, v kvalifikacijah pa nato po nekoliko zadržanem skoku zasedel 22. mesto. Na tekmi bosta nastopila tudi Rok Oblak in Lovro Kos, medtem ko je Timi Zajc vstopnico zgrešil za desetinko.

Natrpan spored moške sezone svetovnega pokala se nadaljuje s posamično tekmo na veliki skakalnici v Falunu. Gre za že peto tekmo v šestih dneh, četrto individualno preizkušnjo za skakalce.

Dopoldanski razplet je napovedal, da bi lahko videli nove slovenske stopničke. Anže Lanišek je krojil vrh na treningu, v kvalifikacijah pa je za zmagovalcem Stephanom Embacherjem na drugem mestu zaostal dobre tri točke, tretji je bil Rjoju Kobajaši. Vodilni v skupnem seštevku Stefan Kraft je bil 11.

Domen Prevc je na drugem treningu padel, a po kvalifikacijah pomiril, da ne gre za nič hujšega. Foto: Reuters

Na tekmo so se prebili še trije Slovenci. Rok Oblak je kvalifikacije končal na 18. mestu, Domen Prevc in Lovro Kos pa sta si delila 22. mesto. Prevc je prvi trening izpustil, na drugem pa skočil 134 metrov in bil prvi, a je po vožnji v iztek padel in jo pri padcu odnesel z nekaj odrgninami po obrazu. Po kvalifikacijskem skoku je v izjavi za Eurosport zatrdil, da ne gre za nič hujšega, da se pri padcu ni resneje poškodoval in da bo njegov varovanec pripravljen na popoldansko tekmo, pa je v izjavi za STA dejal tudi glavni trener Robert Hrgota.

Brez nastopa na tekmi je na 51. mestu ostal Timi Zajc.

Za prve posamične stopničke je v Lillehammerju poskrbel Prevc, za druge pa včeraj Lanišek.

Po tekmi selitev na Finsko, na Švedsko pa prihajajo skakalke

Skakalci se bodo po današnji tekmi preselili na Finsko, v Ruki bosta v soboto in nedeljo dve posamični tekmi, v Falun pa prihajajo skakalke, tu bodo tekmovale v petek in soboto.

Falun, velika skakalnica, posamična tekma

Preberite še: