Petkova sedma etapa Dirke po Franciji, ki se je končala s slovitim klancem Mur-de-Bretagne, je po sprintu skupine favoritov pripadla slovenskemu asu Tadeju Pogačarju. Za znova vodilnega v skupnem seštevku je bila to druga etapna zmaga na letošnji francoski pentlji, skupaj pa že 19.

Tik za njim, z istim časom je ciljno črto prečkal Jonas Vingegaard, ki na četrtem mestu generalne razvrstitve za Pogačarjem zaostaja minuto in 17 sekund. Danec je po etapi dejal, da je naredil nekaj napak.

"Če bi šprint začel sekundo ali dve prej ..."

"Po drugem mestu po takem šprintu bi običajno rekel, da sem lahko zadovoljen, ampak po mojem mnenju sem v šprintu naredil nekaj napak in nikoli ne veš, ali bi to kaj spremenilo. A kakorkoli že, ko narediš majhno napako, bi rad to naredil drugače," je 28-letnik dejal za Cyclingnews in Velo.

Dodal je, da meni, da bi lahko "malo presenetil, če bi svoj šprint začel le sekundo ali dve prej in bi bil lahko vsaj bližje. Nikoli ne veš." Dodaja, da zmaga ni bila nujno dosegljiva, a da čuti, da bi se brez napak lažje boril za etapno zmago: "Ne, ne pravim, da bi lahko zmagal, ampak vsaj bližje bi lahko bil."

Danec se sprašuje, kaj bi bilo, če bi šprint začel sekundo ali dve prej. Foto: Guliverimage

Verjame, da lahko v nadaljevanju naredijo razliko

Uvodni teden Toura je bil precej hektičen, kot pravi Vingegaard, zelo zahteven. Zanj je bila z rezultatskega vidika še najtežja peta etapa, ko je na kronometru v primerjavi s Pogačarjem izgubil debelo minuto. "Vsak ima lahko slab dan, jaz sem ga imel. Kljub temu pa verjamem vase in v to, da lahko v drugem in tretjem tednu naredimo razliko. Prvi teden je bil, kar zadeva generalno razvrstitev, res težak. Zanimivo bo videti, kako bo v tretjem tednu."

Etapa, pisana na kožo šprinterjem

Današnja osma etapa je pisana na kožo šprinterjem, kolesarje bo popeljala na 171-kilometrsko pot od Sain-Meen-Le-Granda do Laval-Espace-Mayenna. Zaprta vožnja se bo začela ob 13.10, v cilju kolesarje pričakujejo okoli 17. ure.