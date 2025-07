Za Jacka Haiga je letošnji Tour končan. Avstralec se je pri padcu kakšnih deset kilometrov pred ciljem današnje sedme etape Toura poškodoval in odstopil. Na tleh se je znašel tudi kolumbijski hribolazec Santiago Buitrago, ki je močno opraskan po hrbtu prišel v cilj, jutri pa bo znano, ali bo dirko lahko nadaljeval.

Sprva smo se ustrašili, da je bil v padcu udeležen tudi slovenski as Matej Mohorič, a kaže, da se je Podbličanu uspelo izogniti najhujšim težavam. Vseeno je danes zaostal več kot 13 minut za zmagovalcem dneva Tadejem Pogačarjem.

😩 The marks of the fall… 😩 Les stigmates de la chute… #TDF2025 pic.twitter.com/5yudTsgbUK

Tako jo je skupil Francoz Louis Barre (Intermarche - Wanty):

Louis Barré, you warrior 🫶



He finished Tour de France stage 7 after his crash in the front group. pic.twitter.com/j0pYN0u8CM