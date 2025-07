V Vismi zadovoljni, da so zmedli Tadeja Pogačarja: To je dobro!

Po tem, ko se je Tadej Pogačar (UAE Emirates - XRG) včeraj javno čudil in spraševal o smiselnosti agresivne taktike Vingegaardovega moštva Visma | Lease a Bike v zaključku šeste etape, so mu danes iz nizozemskega tabora odgovorili. "To počnemo z razlogom in bomo počeli še naprej," Slovencu sporoča danski as Jonas Vingegaard, športnega direktorja Visme Girescho Niermanna pa veseli, da svetovni prvak ne razume njihovih načrtov.

"Še vedno ne vem, kaj so hoteli. Vozili so agresivno. Bomo videli, kaj pripravljajo danes," je pred današnjo sedmo etapo 112. Toura ponovil Tadej Pogačar, ki ga je taktika moštva Visma | Lease a Bike v zaključku včerajšnje etape pošteno zbegala. "So hoteli, da spet pridem do rumene majice?" se je včeraj spraševal 26-letnik s Klanca pri Komendi.

"Dobro je, da nas Pogačar ne razume"

"Dobro je, da nas Pogačar ne razume. Imamo svoje načrte in naredili smo točno to, kar smo hoteli, in pika." Foto: Guliverimage Visma je v zaključku šeste etape navila močan tempo, Pogačar se je držal Vingegaarda, skušina z največjima favoritoma za skupno zmago pa se je tako približala bežečemu Mathieuju van der Poelu (Alpecin - Deceuninck), da je Nizozemec na koncu ohranil le sekundo prednosti pred Pogačarjem in tako za las rešil rumeno majico.

Je bil to morda peklenski načrt Visme? Da Pogačarju priskrbi dodatno delo in obveznosti po koncu etape? Da bi moral Pogačar na obvezno podelitev in obvezne pogovore z novinarji in bi tako zapravljal energijo. "Smo ga želeli v rumeni majici? Nikakor ne!" je tovrstna namigovanja v pogovoru za Sporzo zavrnil Grischa Niermann. "Slišali smo te kritike, seveda, ampak mislim, da je UAE sam pritiskal do zadnjih šestih kilometrov in so si kar sami skoraj zagotovili vodstvo na Touru," je še dodal Nemec.

"Dobro je, da nas Pogačar ne razume. Imamo svoje načrte in naredili smo točno to, kar smo hoteli, in pika," je še dodal Niermann, vesel tudi dejstva, da je taktika njegove ekipe tako vroča tema pogovorov. "To se je začelo že s prvim dnem Toura. Mislim pa, da je to, da se vmešavajo v naše zadeve, svojevrsten kompliment. Mi gledamo zgolj nase, določamo svojo taktiko in se ne vmešavamo v druge," je še dejal Nirmann.

"To počnemo z razlogom in to bomo počeli še naprej"

Tiesj Benoot je "srečnež", ki na letošnjem Touru nosi štartno številko 13. Foto: Reuters Tudi Jonas Vingegaard je v pogovoru za dansko televizijo TV 2 Sport odgovoril na Pogačarjevo kritiko. "Dovoljeno nam je izvajati svojo taktiko, oni pa lahko izvajajo svojo. Tako pač je v kolesarstvu. Mi se držimo svoje in prav gotovo ne bom zdaj tukaj stal in pojasnjeval, zakaj počnemo, kar počnemo. To počnemo z razlogom in to bomo počeli še naprej."

Svoje mnenje je podal še Tiesj Benoot. "Da je Pogi zmeden? Tudi jaz sem pogosto zmeden, ko gremo v gore. Ne, nikoli nismo govorila o tem, da bi Tadej obdržal rumeno majico. Dejstvo, da je skoraj ostal v rumeni majici, je to, da Van der Poelu oni sami niso pustili dovolj prednosti. Mislil sem, da bo Mathieu prevzel rumeno majico z minuto ali dvema naskoka. Želeli smo le čim hitreje prevoziti zadnja dva vzpona. To je Jonasu zagotovilo, da ni izgubljal časa na tako eksplozivnem zaključku etape. Nič več ni bilo. Rumene majice sploh nismo omenjali."

