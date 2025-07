Po kronometrski mojstrovini in dnevu v rumeni opravi se je Tadej Pogačar v šesti etapi Toura začasno poslovil od skupnega vodstva. A brez skrbi, ne pri njem ne pri njegovi ekipi. Poteze ekipe Visma | Lease a Bike v zaključku dneva so sprožile nekaj zmede in dvignile obrvi, medtem ko je v ospredju eksplodiral Ben Healy, osrednji junak dneva. V rumeno se je po novem oblekel Mathieu van der Poel, in to z zgolj sekundo prednosti pred Pogačarjem, ki je jasno in glasno izpostavil nerazumljivo taktiko ekipe največjega rivala.

Zahtevna etapa med Bayeuxom in Vire Normandie (201,5 kilometra) je ponudila klasičen scenarij za ubežnike. Med osmimi možmi v pobegu je največ pokazal Ben Healy, ki je z napadom 40 kilometrov pred ciljem razbil skupino in zadržal prednost vse do cilja. Irčev samostojni podvig je bil nagrajen z etapno zmago ter zmago kariere, in to za skoraj tri minute pred najbližjimi zasledovalci.

V ozadju pa se je odvijala druga zgodba. Ekipa UAE Emirates ni kazala želje po intenzivnem lovu. Med ubežniki ni bilo namreč resnega kandidata za skupno zmago Toura, zato je bila prioriteta varčevanje energije. To je omogočilo Mathieuju van der Poelu, sicer članu ubežne skupine, da je v skupnem seštevku prevzel vodstvo. In na koncu za vsega sekundo, čeprav je bilo še nekaj kilometrov pred ciljem videti, da bo varno v rumenem.

Pogačar: "Visma poskušala narediti ... ne vem, kaj"

Po etapi je Tadej Pogačar za Eurosport podal zanimivo izjavo, ki je razkrila nekaj frustracije, da se je tako približal rumeni majici: "Na koncu je Visma (ekipa Visma | Lease a Bike, op. p.) poskušala narediti ... ne vem, kaj. Hitro so šli. Sledili smo. Začetek dneva je bil izjemno hiter. Po dveh urah smo se odločili, da ne bomo trošili metkov. Šli smo v svojem tempu. Na koncu je Visma pri zadnjih dveh vzponih šla na vso moč. Morda so imeli informacijo, da Mathieu van der Poel trpi in izgublja čas. Morda so mi želeli na koncu dati rumeno majico. Na koncu jo ima Mathieu za eno sekundo. Poklon. V begu je bil. Izjemno delo so naredili ti, ki so bili v ospredju."

Remco Evenepoel in Tadej Pogačar sta bila pred štartom dobro razpoložena. Foto: Guliverimage

Ob tem je dodal, da rumene majice ne zavrača, vendar jo je tokrat raje prepustil: "Z veseljem jo imam sicer, vendar je naš cilj, da porabimo čim manj energije. Jutri je nov dober zaključek zame, nato pa potrebujemo še noge v drugem in tretjem tednu."

Nadaljnje kritike Visme

V pogovoru za RTVS je Pogačar prav tako izpostavil nerazumljiv manever tabora Jonasa Vingegaarda. "V cilj smo z ekipo želeli priti čim mirneje in porabiti čim manj energije. Ekipa Visme je napadla predzadnji vzpon. Izvajali so zelo težek tempo. Matteo Jorgenson je na zadnjem začel šprintati. Top deset je tudi lep rezultat na Touru, nekaj finančne nagrade je in točke UCI dobiš," je Pogi zbodel tekmečev tabor.

Tadej Pogačar je bil presenečen nad potezo ekipe Visma | Lease a Bike. Foto: Guliverimage

Glede taktike Visme ni skrival začudenja tudi za slovensko nacionalno televizijo: "V zaostanku so. Danes ni bilo smisla, kar so počeli. Morda so včeraj izgubili voljo. Ne vem, kakšno taktiko so imeli. Imeli so kolesarja v begu. Danes so trošili energijo. Z mojega vidika je šprintati zadnja dva vzpona nekoliko brezsmiselno. Morda je Jorgenson mislil, da bo pridobil kakšno sekundo."

Prvi favorit ekipe Visme Jonas Vingegaard je namreč v sredo na kronometru krepko zaostal za Pogačarjem in za njim zdaj v skupnem seštevku zaostaja 1:13. Očitno bodo želeli pri nizozemskem moštvu tudi v nadaljevanju Toura na vsak način vršiti pritisk.

Čeprav je Pogi izgubil rumeno majico, se dobro zaveda, da bi jo rad nosil v Parizu. In do Pariza je še dolga pot, ekipa in tudi sam pa morajo ostati čim bolj sveži, kot je to seveda mogoče na Touru. "Po kronometru sem porabil eno uro in pol procesije po zaključku. Rumena je rumena. Ne braniš se je nikoli, a moramo gledati celotno sliko in varčevati fante. Danes je bil težak teren. V begu so bili hitri kolesarji. Ne razmišljam o dnevu po jutrišnjem," je Pogi razložil, koliko obveznosti je imel v sredo po osvojitvi rumene, pikčaste in zelene majice.

V petek je na sporedu 197 kilometrov dolga preizkušnja, ki se bo zaključila z dva kilometra dolgim vzponom, ki bo imel 6,9-odstotno povprečno naklonino. Pravšnji teren za slovenskega kolesarskega šampiona, ki je v vrhunski formi, kar je dal vsem vedeti tudi v današnjem zaključnem šprintu, v katerem je prehitel prav vse tekmece za skupno zmago.