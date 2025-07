Po sredinem šoku, pri katerem so v taboru Visma | Lease a Bike prejeli močan udarec, se zdaj poraja mnogo vprašanj pred nadaljevanjem Dirke po Franciji. Ali je Jonas Vingegaard zmožen sploh še parirati slovenskemu asu Tadeju Pogačarju, ki je v kronometru pokazal šampionsko vožnjo? Ali bodo pri Vismi spremenili taktiko in bolj vključili še Mattea Jorgensona? Na takšna vprašanja so med drugim skušali odgovoriti akterji podkasta The Move Lance Armstrong, Bradley Wiggins in George Hincapie.

Po bledem nastopu Jonasa Vingegaarda na 33 kilometrov dolgem kronometru v 5. etapi Dirke po Franciji so se pri ekipi Visma | Lease a Bike pojavili resni dvomi. Vingegaard po novem za številko 1 svetovnega kolesarstva Tadejem Pogačarjem (UAE Emirates) v skupnem seštevku zaostaja kar minuto in 13 sekund. Zaostanek, ki ga v nizozemskem taboru niso predvideli po kronometru. Danec je bil povsem prazen. Da se je mučil, je bilo videti iz njegove mimike obraza.

"Nekaj se dogaja"

V podkastu The Move, ki ga vodi Lance Armstrong, so analitiki iskali razloge. "Jonas Vingegaard je bil veliko razočaranje. Sploh ni bilo videti, da je užival v vožnji. Če gledaš njegovo predstavo, si moraš misliti: Nekaj se dogaja," je dejal Armstrong.

Jonas Vingegaard je porabil veliko energije pri lovljenju Pogačarja v prvih etapah Toura, so mnenja strokovnjaki. Davek je nato lahko plačal ravno na kronometru. Foto: Guliverimage

"To je bila najslabša možna trasa za Jonasa in Tadeja, ker je bil kronometer povsem raven. A Pogačar je zrežiral veliko predstavo. Vedno prikaže predstavo na Touru, ko je treba. Da je imel tako malo zaostanka za Remcom, je izjemno. Že dan prej sem govoril, da nam zmanjkuje superlativov zanj. Težko je videti, da bi ga kdo ogrozil v naslednjih dveh tednih in pol. Razen, če pade, zboli … Ekipo ima povrhu vsega odlično," se je kronometra dotaknil Bradley Wiggins.g

"To je najslabši kronometer v njegovem življenju. Mislim, da je plačal davek za vožnjo dan prej, ko je šel za Pogačarjem v klanec in je bil na limitu. A ni bilo le v tisti etapi. Že od začetka je bilo tako. Spraševali smo se, ali se morda ne zaganja preveč," se je Wiggins še dotaknil predstav Danca.

Strategija Visme v luči krize

Ob takšnem nadaljevanju je jasno, da bo težko kdorkoli s prestola zrinil Pogačarja, ki je v izvrstni formi in kaže tekmecem zobe. Povrhu vsega ima tudi ekipo odlično za gorske etape, zato je le vprašanje, ali se jim bo tudi tam odpeljal naprej.

Zato pa bodo morale preostale ekipe iskati drugačne načine, kako ga morebiti spraviti v nelagoden položaj, če Pogija sploh lahko, glede na to, kako suveren je na kolesu in kako suvereno deluje njegova ekipa pod vodstvom slovenskega športnega direktorja Andreja Hauptmana.

Bi lahko pri Vismi zdaj stavili tudi na Američana Mattea Jorgensona? Foto: Guliverimage

"Jonas je na slabi nogi. Veliko zaostaja. Danes je nova težka etapa. Z Matteom Jorgenson bi lahko pri Vismi igrali dvojno igro. Zdaj bodo morali pogledati strateško," izpostavlja Lance.

Bradley Wiggins je v nadaljevanju dodal: "Jonas je v začetku Toura naredil, kar je bilo v njegovi moči, da ni izgubil časa proti Tadeju. Vedno se ga je držal. Vse je naredil, da je čim manj izgubil. V sredo je dobil dvojno dozo. Če želi priti bližje, morajo pri Vismi igrati ekipno. Matteo je dokazal, da se zna peljati v klanec. Sposoben je priti na stopničke. Visma se bo morala prilagoditi. Jonas bo moral sprejeti, da morda ni več edini kapetan, če se bo ekipa odločila za igranje z drugačno taktiko. Zanimivo bo videti, kako bo šlo od tu naprej."

Medtem pa je George Hincapie drugačnega mnenja glede vlog in nadaljnje taktike pri Vismi: "Jonas je edini, ki je lahko sledil Tadeju na klancih. Še vedno mislim, da v ekipi mislijo, da bo do 10. etape, ko bo sledil premor, prišel v top formo. Čeprav je Matteo odličen kolesar in bi mu privoščil oder za zmagovalce."

Kako velika je razlika?

Vingegaard je po kronometru padel na četrto mesto in torej zaostaja 1:13 za Pogijem, Jorgenson pa ima na petem mestu pribitek 1:22. A je treba vedeti, da imajo pri UAE Emirates v svojih vrstah tudi Portugalca, ki je po nekoliko slabšem začetku v zadnjih dveh etapah pokazal močne noge. Joao Almeida bo imel zagotovo nalogo pokrivati napade, ki bi jih morebiti uprizoril Jorgenson.

Ob videnem bo težko ogroziti slovenskega šampiona, ki bi lahko letos prišel že do četrte skupne zmage na Dirki po Franciji.