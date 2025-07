"Užival sem, lepo vreme, ogromna množica ob progi, mi je kar minilo," je po današnjem kronometru, na katerem je z minuto in 19 sekundami zaostanka za zmagovalcem Remcom Evenepoelom zasedel 12. mesto, za RTV Slovenija komentiral Primož Roglič. S svojimi izjavami na letošnjem Touru je že razgrel kolesarsko navijaško srenjo v Nemčiji, ki slovenskemu veteranu očita, da ni dovolj zavzet, bojevit, da mu je vseeno za rezultat in se gre v Franciji turista.

Primož Roglič je podpornike nemško-avstrijskega moštva Red Bull – BORA – hansgrohe letos že nekoliko razjezil s svojimi izjavami na Dirki po Franciji. "Vseeno mi je. Zmaga na Touru moje kariere ne bo obrnila, želim si le priti v Pariz in nazdraviti s šampanjcem," je pred dnevi izjavil 35-letni veteran iz Kisovca in z izjavo razburil ljubitelje kolesarstva v Nemčiji. V bran mu je moral stopiti celo šef ekipe Rolf Aldag, ki je zagotavljal, da imajo tako Roglič kot preostali kolesarji Bore najvišje cilje in ostajajo izjemno motivirani.

"Rezultatsko nimam pojma, kako je šlo, sem pa užival"

"Rezultatsko nimam pojma, kako je šlo, sem pa užival." Foto: Reuters A prekaljeni Zasavec se ne pusti zmesti, po vsaki etapi postreže s podobnimi izjavami, ves čas ponavlja, da je zadovoljen, da je vse v redu, sploh ob dejstvu, da je na Tour prišel načet zaradi padca na letošnjem Giru. Tudi danes je ostal zvest poduhovljenemu sebi. "Uf, da, sem zadovoljen. Rezultatsko nimam pojma, kako je šlo, sem pa užival. Vedno je vse odvisno od perspektive, mogoče je zame vse skupaj bolj pozitivno. Kolesarstvo je precej težek šport, ampak sem užival, lepo vreme, ogromna množica ob progi, mi je kar minilo," je povedal v prvi izjavi za RTV Slovenija.

Ko so v cilj prišli tudi njegovi tekmeci, je izvedel, da je zasedel 12. mesto, v skupnem seštevku pa je pridobil še pet mest in je zdaj osmi, z dvema minutama in pol zaostanka za novim lastnikom rumene majice, Tadejem Pogačarjem. Rogličeva protistresna mantra "vse je v redu" je najbrž namenjena temu, da si zaradi pretirane nervoze ne bi nakopal težav, ki so mu na zadnjih treh udeležbah na Touru preprečile priti v cilj, videti pa je, da vsaj malce tudi uživa v draženju novinarjev in navijačev. Dodaten plus zanj je tudi ta, da njegovi tekmeci preprosto ne vedo, kaj lahko od njega pričakujejo.

"Ostajam zdrav in v enem kosu. Bilo je že slabše."

Tudi včeraj Rogliča v zaključku eksplozivne četrte etape ni bilo med najboljšimi. "Eni so do vrha zadnjega klanca zapeljali hitreje, drugi pa smo šli počasneje. Naredili smo vse, kar smo lahko. V redu, gremo dalje," je v zdaj že svojem prepoznavnem slogu komentiral Kisovčan. Kasneje je Aldag pojasnjeval, da je imel Roglič pred koncem težave z menjalnikom, danes je moral Zasavec še malo pojasnjevati včerajšnje dogajanje. "Definitvno sem zadovoljen glede na svoje izkušnje. Bilo je že slabše. Ostajam zdrav in v enem kosu, včeraj pa pošteno rečeno nisem imel nog. Če bi jih imel, bi šlo tudi z zobnikom 54 dobro," se je v smehu odgovoril novinarju RTV Slovenija Davidu Črmelju.

Roglič je trenutno osmi najboljši kolesar na dirki vseh dirk. Foto: Reuters

Kakorkoli že, Roglič je trenutno osmi najboljši kolesar na dirki vseh dirk, tudi v ekipi Red Bull – BORA – hansgrohe ostaja najboljši, pa čeprav ima zdaj pred mladim nemškim upom Florianom Lipowitzem, ki je bil danes odličen šesti v vožnji na čas, le še sekundo prednosti v skupnem seštevku. Je bil pa Roglič danes boljši tudi od nekdanjega moštvenega kolega Jonasa Vingegaarda, kar je zagotovo pobožalo njegovo dušo.

