Bledi obrazi in šok v Vismi: brez razlage za Vingegaardovo razočaranje

Veliki danski up za zmago na Dirki po Franciji Jonas Vingegaard je v peti etapi doživel hladen tuš. Na kronometru v Caenu (33,7 kilometra) je zasedel skromno 12. mesto in zaostal kar minuto in 21 sekund za zmagovalcem dneva Remcom Evenepoelom ter minuto in pet sekund za Tadejem Pogačarjem. To je bil eden največjih udarcev za ekipo Visma | Lease a Bike, ki si je od dvakratnega zmagovalca Toura obetala veliko več. Športni direktor Grischa Niermann je bil vidno šokiran po predstavi prvega aduta nizozemskega moštva.