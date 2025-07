Jonas Vingegaard pretresen: Boril sem se s svojimi nogami in kolesom

V taboru nizozemske kolesarske ekipe Visma | Lease a Bike so bili po današnjem kronometru na 112. Dirki po Franciji v šoku. Njihov glavni adut za skupno zmago Jonas Vingegaard je proti razpoloženemu Tadeju Pogačarju izgubil več kot minuto. Tega vsekakor niso pričakovali in v nizozemskih medijih so Danca razglasili za poraženca dneva. "Preprosto nisem imel nog," je v pogovoru za Wiielerflits priznal Vingegaard, ki je zdaj zdrsnil s stopničk v skupnem seštevku.

Jonas Vingegaard je danes na 33-kilometrski vožnji na čas v Caenu zasedel zanj skromno 13. mesto, za zmagovalcem Remcom Evenepoelom je zaostal minuto in 21 sekund, za drugouvrščenim Pogačarjem, ki je prevzel skupno vodstvo na dirki, pa bolečo minuto in pet sekund. "Izgubil sem nekaj časa, ampak moje noge danes res niso bile najboljše. Rezultat torej odraža občutek v mojih nogah. Boril sem se s svojimi nogami in kolesom. To me je presenetilo, ampak včasih je to del kolesarjenja," je 28-letni Danec pojasnjeval po etapi.

Zdaj v skupnem seštevku zaostaja minuto in 13 sekund za Pogačarjem, upanja pa ne izgublja. "Na srečo je Tour še dolg. Še vedno verjamem vase in v svoj načrt. Še vedno verjamem, da lahko zmagamo," je odločen kapetan moštva Visma | Lease a Bike. "Poglejte, razlika je zdaj približno minuta. Na prvi pogled se zdi veliko, vendar vemo, da smo na Touru zmagali z večjo razliko," je še dodal. Leta 2022 je Pogačarja v skupnem seštevku premagal za dve minuti in 43 sekund, leta 2023 je bila razlika v korist Danca osupljivih sedem minut in 29 sekund.

Pogačar je Vingegaarda lani ugnal za šest minut in 17 sekund, leta 2021 pa za pet minut in 20 sekund. Največje razlike si kolesarji lahko priborijo na najzahtevnejših gorskih etapah.

