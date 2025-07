Izjemni Tadej Pogačar zaostal le za Remcom Evenepoelom in oblekel rumeno majico!

Tadej Pogačar ima zdaj v skupnem seštevku 42 sekund prednosti pred Evenepoelom, tretji je mladi francoski up Kevin Vauquelin (Arkea – B&B Hotels) z 59 sekundami zaostanka. Vingegaard na četrtem mestu zaostaja minuto in 13 sekund, Primož Roglič pa je osmi z dvema minutama in pol zaostanka.

Mathieu van der Poel (Alpecin – Deceunick) je po treh dneh v rumenem danes zasedel 18. mesto in v skupnem seštevku zdrsnil na šesto mesto, pred njim je še Vingegaardov ameriški moštveni kolega Matteo Jorgenson (+ 1:22).

Preostala Slovenca na dirki Luka Mezgec (Jayco AlUla) in Matej Mohorič (Bahrain – Victorious) nista dirkala na polno in za zmagovalcem zaostala več minut. Mezgec je bil 108. (+ 4:35), Mohorič pa 169. (+ 5:35.) V skupnem seštevku pomembna pomočnika v svojih ekipah zasedata 130. in 140. mesto.

Jutri kolesarje čaka nova naporna etapa, 201,5 kilometra dolga hribovita preizkušnja (Bayeux - Vire Normandie), s šestimi kategoriziranimi klanci in kar 3.500 višinskimi metri.

Dirka po Franciji, potek 5. etape:

Izidi:



Tadej Pogačar si je v pikčastem dresu danes privozil rumeno majico. Foto: Reuters

17:34: Tadej Pogačar je zasedel drugo mesto, za Evenepoelom je zaostal le 16 sekund in bo danes oblekel rumeno majico. Ob tem je obdržal pikčasto, najboljši pa je tudi v seštevku za zeleno.

17:24: Vingegaard je v cilju zaostal za Rogličem!

17:25: Za Vingegaarda 13. dosežek na tretjem vmesnem času, minuto in šest sekund za Evenepoelom. Pogačar je bil tretji (+ 0:17).

17:21: Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) je prevzel vodstvo v cilju s časom 36:42).

17:17: Pogačar je bil šesti na drugem vmesnem času, 20 sekund za Plappom.

17:16: Vingegaard je na drugem merjenju vmesnega časa zabeležil šele 12. čas (+ 0:50 za Plappom).

17:14: Primož Roglič je v cilju na sedmem mestu, 46 sekund za Affinijem.

17:12: Remco Evenepoel je na zadnjem merjenju vmesnega časa prevzel vodstvo, bil je 11 sekund hitrejši od Affinija.

17:08: Tadej Pogačar je na prvem merjenju vmesnega časa zaostal le za Plappom in Evenepoelom. Štiri sekunde za Avstralcem in le eno za Evenepoelom. Van der Poel je medtem zaostal že 30 sekund in bo danes očitno oddal rumeno majico.

17:05: Roglič je na tretjem vmesnem času zabeležil osmi izid, 51 sekund za Affinijem. Vingegaard je bil sedmi na prvem merjenju vmesnega časa (+ 0:22 za Plappom).

17:02: Florian Lipowitz (Red Bull – BORA – hansgrohe) je v cilju prišel na tretje mesto. Evenepoel je na drugem merjenju vmesnega časa zabeležil tretji čas, za vodilnim Plappom je zaostal osem sekund.

17:00: S štartne rampe se je podal še zadnji tekmovalec, nosilec rumene majice Mathieu van der Poel (Alpecin - Deceuninck).

16:58: Štartal je Tadej Pogačar (UAE Emirates - XRG)!

16:56: Roglič je na drugem vmesnem času pridobil eno mesto, za Plappom pa je imel 16,6 kilometra pred ciljem 49 sekund zaostanka.Na progo se je pognal Danec Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike)

16:55: Evenepoel je bil na prvem merjenju vmesnega časa tri sekunde počasnejši od Plappa.

16:45: Primož Roglič je na prvem merjenju vmesnega časa zabeležil deseti čas (10:10, 63 - 24,9 km do cilja), za vodilnim Plappom je zaostal 30 sekund. Zasavčev moštveni kolega Lipowitz je medtem na tretjem merjenju vmesnega časa zabeležil peti čas, za vodilnim Affinijem je zaostal 35 sekund.

16:44: S štartne rampe se je podal prvi favorit za današnjo zmago, svetovni in olimpijski prvak v vožnji na čas, Belgijec Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step).

16:36: Štartal je Primož Roglič! Slovenski veteran moštva Red Bull - BORA - hansgrohe je danes kandidat za visoko uvrstitev.

16:24: Na progo se je podal mladi nemški up Florian Lipowitz (Red Bull – BORA – hansgrohe), tretji z letošnje Dirke po Italiji. V cilju se še nihče ni približal časom treh najboljših. Na progi je že nekaj časa Belgijec Wout van Aert (Visma | Lease a Bike), ki pa ne kolesari na polno in se je na letošnjem Touru očitno povsem podredil ekipnim ciljem in pomoči Jonasu Vingegaardu.

14:58: Francoz Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale) je za pičli dve sekundi zaostal za Affinijem.

14:50: Luke Mazgec je v cilju z dobrimi štirimi minutami zaostanka za vodilnim Affinijem, Matej Mohorič je zaostal še minuto več.

14:45: Vodstvo v cilju je prevzel Italijan Edoardo Affini (Visma | Lease a Bike) s časom 37:15. Traso je prevozil s povprečno hitrostjo 53,2 km/h!

Mezgec in Mohorič vozita zadržano in varčujeta moči za prihajajoče etape, v katerih bosta opravljala pomembni vlogi pomočnikov v ekipah Jayco AlUla in Bahrain – Victorious. Mezgec je na prvem merjenju vmesnega časa zaostajal minuto in 14 sekund za tam trenutno vodilnim Avstralcem Lukom Plappom, njegovim moštvenim kolegom iz Jayca Alule, Mohorič je imel minuto in pol zaostanka.

14:05: Na progi sta že prva Slovenca, Matej Mohorič (Bahrain - Victorious) in Luka Mezgec (Jayco AlUla). V cilju pa je trenutno najboljši Španec Ivan Romeo (Movistar). Svetovni prvak do 23 let je traso premagal v 37 minutah in 44 sekundah (povprečna hitrost 52,5 km/h).

13.05: Današnjo etapo, 33-kilometrski kronometer v Caenu je odprl Kazahstanec Jevgenij Fedorov (Astana), po štirih tekmovalnih dneh zadnji s skupnem seštevku dirke. Najboljši kolesarji bodo startali ob koncu dneva, nosilec rumene majice, Nizozemec Mathieu van der Poel (Alpecin - Deceuninck) bo startal ob 17. uri.

Od štirih Slovencev na dirki se bo s startne rampe prvi pognal Matej Mohorič (Bahrain – Victorious) ob 13.48, 15 minut za njim (14:03) bo šel na progo še Luka Mezgec (Jayco AlUla), medtem ko bo treba na Primoža Rogliča (Red Bull – BORA – hansgrohe) in Tadeja Pogačarja (UAE Emirates – XRG) še počakati, oba sta namreč uvrščena visoko v skupnem seštevku in spadata med favorite tudi na današnji preizkušnji. 35-letni Zasavec bo štartal ob 16:36, 26-letni Gorenjec pa ob 16:58.

Startni časi favoritov:

13:49:00 - Edoardo Affini (Visma | Lease a Bike)

15:06:00 - Tobias Foss (Ineos Grenadiers)

15:58:30 - Wout Van Aert (Visma | Lease a Bike)

16:36:00 - Primož Roglič (Red Bull BORA-hansgrohe)

16:44:00 - Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step)

16:46:00 - Joao Almeida (UAE Emirates - XRG)

16:54:00 - Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike)

16:56:00 - Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike)

16:58:00 - TadejPogačar (UAE Emirates - XRG)