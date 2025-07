Veličastna zmaga Tadeja Pogačarja, ki praznuje 100. zmago v karieri!

PODROBNEJE POTEK 4. ETAPE DIRKE PO FRANCIJI (Amiens–Rouen, 174,2 kilometra)

Cilj: Zmagaaaaaaaaa! Zmaga za Tadeja Pogačarja! 100. zmaga za slovenskega šampiona! V ciljnem sprintu je bil močnejši od Mathieuja Van der Poela in Jonasa Vingegaarda. Z istim časom so ciljno črto prečkali tudi Oscar Onley (Team Picnic PostNL), Romain Grégoire (Groupama - FDJ) in Pogačarjev pomočnik, ki je danes opravil izjemno delo, Portugalec Joao Almeida. Z zaostankom treh sekund je v cilj pripeljal Remco Evenepoel (Soudal), medtem ko je Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) na zadnjem kategoriziranem klancu izgubil stik z najboljšimi, ciljno črto pa je prečkal 32 sekund za Pogačarjem. Nagrado za najbolj borbenega kolesarja je zasluženo prejel Lenny Martinez (Bahrain Victorious), ki je bil večji del dneva član ubežne skupine.



V skupnem seštevku zaradi boljših uvrstitev v etapah še vedno vodi Van der Poel, medtem ko je Pogačar z istim časom na drugem mestu. Vingegaarda na 3. mestu do rumene majice loči samo osem sekund, njegov moštveni kolega Matteo Jorgensom na 4. mestu, pa zaostaja 19 sekund.

Zadnji kilometer: Z napadom zdaj poskuša Jorgenson, pomočnik Vingegaarda.



Tri km do cilja: Pogačar, Vingegaard in Van der Poel so že na spustu, medtem ko skupina z Rogličem zaostaja 20 sekund. Z napadom od daleč poskuša Evenepoel. Obeta se sprint manjše skupine.



Šest km do cilja: Začenja se veliki finale, brutalno zahtevni 800-metrski Rampe Saint-Hilaire, ki bo z 9,1 odstotka odločilno sito za že močno razredčeno glavnino! Almeida navija tempo! Pogačar, Van der Poel, Evenepoel, Vingegaard ... so pripravljeni! Pogačar se je odločil za napad, a Vingegaard se ga drži kot klop! Slovenski as se je za nekaj sekund odpeljal Dancu, a se je ta hitro priključil.

11 km do cilja: Bližamo se velikemu finalu in tudi kolesarji Visme se zavedajo, da gre zares. Zdaj so oni prevzeli pobudo narekovanja tempa v glavnini. Ob Tadeju Pogačarju je samo še Jonathan Narvaez.

Foto: zajem zaslona 13 km do cilja: Karavana je že na predzadnjem vzponu dneva! Pikčasti Tim Wellens (UAE) narekuje oster tempo glavnine. Se bo Pogačar že zdaj odločil za napad?

Izidi na gorskem cilju Côte de la Grand'Mare (4. kat.):

Tim Wellens (UAE) 1 točka



21 km do cilja: Sanj o etapni zmagi Lennyja Martineza je konec. Glavnina ga je 'pogoltnila' 21 kilometrov pred ciljem, na tretjem kategoriziranem vzponu dneva, ki ga je dobil Norvežan Anders Halland Johannessen (Uno X Mobility), zmagovalec letošnje dirke Po Sloveniji. Visok tempo glavnine narekujejo kolesarji UAE Emirates.



Izidi na gorskem cilju Côte de Bonsecours - Stèle Jean Robic (4. kat.):

1. Anders Halland Johannessen (Uno X Mobility) 1 točka

24 km do cilja: Nov padec v glavnini! Upajmo, da so jo vsi odnesli brez poškodb in bodo nadaljevali z dirko. Medtem pa Lenny Martinez, ki je prvi prečkal gorski cilj na Cote de Belbeuf, še vedno vztraja na čelu dirke in krčevito brani nekaj sekund prednosti pred glavnino.



Izidi na gorskem cilju Cote de Belbeuf:

Lenny Martinez (BV) 2 točki

Tim Wellens (UAE) 1 točka

28 km do cilja: Francoski kolesar Lenny Martinez (Bahrain Victorious), edini iz ubežne skupine, ki ga glavnina še ni ulovila, je že blizu vrha vzpona na Cote de Belbeuf, le 1,3 kilometra dolgega klanca tretje kategorije, ki pa ima več kot devetodstoten povprečni naklon.

31 km do cilja: Ubežna skupina je že na letečem cilju v Saint-Adrienu, kjer je bil najhitrejši Abrahamsen. Le nekaj sekund za njimi je vmesni cilj dosegla glavnina, kjer je bil najhitrejši Italijan Jonathan MiIan, ki se je tako še utrdil v vodstvu skupnega seštevka za zeleno majico. Prednost ubežnikov, v kateri so zdaj samo še trije kolesarji, je skopnela na 20 sekund. Bega bo kmalu konec ...



45 km do cilja: Ubežniki so že na vrhu prvega kategoriziranega cilja 4. etape, na Cote Jacques Anquetil. Edino točko, ki je bila na voljo, je po srditem boju z Martinezom, osvojil Asgreen. Čez deset kilometrov kolesarje čaka leteči cilj v Saint-Adrienu.

Izidi na gorskem cilju na Cote Jacques Anquetil (4. kat.):

Kasper Asgreen (EF Education - EasyPost) 1 točka

49 km do cilja: Kolesarji so že na vznožju prvega kategoriziranega vzpona 4. etape. Gre za vzpon na Cote Jacques Anquetil (3,6 kilometra/3,4-odstotni povprečni naklon), klanec četrte kategorije, ki nosi ime lokalne kolesarske legende, leta 1987 umrlega petkratnega zmagovalca Toura. Padec v glavnini! Na tleh se je znašel tudi Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step), pomemben pomočnik Remca Evenepoela, a se je k sreči lahko hitro vrnil na kolo. Lenny Martinez, veliki up francoskega kolesarstva, se je na začetku vzpona odločil za napad, a so ga kolegi iz ubežne skupine hitro nevtralizirali, in spet družno nadaljujejo vožnjo.

63 km do cilja: Karavana je vse bližje zahtevnemu zaključku, kar je opaziti tudi pri pospeševanju glavnine in posledično vse manjši prednosti ubežne skupine. Kaj torej sledi v nadaljevanju?

Prav na 124. kilometru se začne vzpon na Cote Jacques Anquetil (3,6 kilometra/3,4-odstotni povprečni naklon), klanec četrte kategorije, ki nosi ime lokalne kolesarske legende, leta 1987 umrlega petkratnega zmagovalca Toura.

Po letečem cilju v Saint-Adrienu (143. kilometer) sledi vzpon na Cote de Belbeuf, le 1,3 kilometra dolg klanec tretje kategorije, ki pa ima več kot devetodstoten povprečni naklon. Sledi še en kratek, a strm klanec, zgodovinski Côte de Bonsecours, na katerem je spomenik Jeana Robica, še ene francoske kolesarske legende, zmagovalca Toura leta 1947. To je le 900-metrski klanec četrte kategorije s sedemodstotnim povprečnim naklonom, s tega se bodo spustili v Rouen.

Foto: zajem zaslona 12 kilometrov pred ciljem je nova priložnost za selekcijo na 1,8-kilometrskem klancu Cote de la Grand'Mare (četrta kategorija, 4,8 odstotka), le šest kilometrov pred ciljno črto pa še 800-metrski Rampe Saint-Hilaire, ki bo z 9,1 odstotka odločilno sito za takrat najbrž že močno razredčeno glavnino.

78 km do cilja: V ospredju je še vedno četverica – Lenny Martinez (Bahrain Victorious), Thomas Gachignard (TotalEnergies), Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) in Kasper Asgreen (EF Education-EasyPost) –, ki ohranja dve minuti prednosti pred glavnino. Kolesarji Alpecina, ki branijo rumeno majico vodilnega, dobro nadzirajo dogajanje v etapi in ubežnikom ne dopustijo večje prednosti.

109 km do cilja: Kolesarji so vstopili v Normandijo.

140 km do cilja: Na čelu dirke nič novega. Lenny Martinez (Bahrain Victorious), Thomas Gachignard (TotalEnergies), Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) in Kasper Asgreen (EF Education-EasyPost) imajo še vedno dve minuti prednosti pred glavnino. Kolesarji Alpecina, ki ščitijo rumeno majico, jim ne pustijo več manevrskega prostora. Prvi kategoriziran vzpon etape kolesarje čaka 46 kilometrov pred ciljem. Sledi vmesni šprint v Saint-Adrienu in nato finale s štirimi kategoriziranimi vzponi, ki si sledijo eden za drugim.



154 km do cilja: Kasperju Asgreenu (EF Education-EasyPost) se je uspelo pridružiti ubežni skupini. Lahko četverici (Asgren, Martinez, Abrahamsen in Gachignard) uspe pobeg dneva? Pred glavnino ohranjajo dve minuti prednosti. Kolesarji Alpecina, ki branijo rumeno majico Mathieuja van der Poela, jih ne izpustijo izpred oči.

160 km do cilja: Po več poskusih pobega so si mesto na čelu dirke priborili trije kolesarji – Lenny Martinez (Bahrain Victorious), Thomas Gachignard (TotalEnergies) in Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), ki se je ekspresno hitro vrnil po poškodbi ključnice. Okoli 40 sekund za njimi se vozi danski kolesar Kasper Asgreen (EF Education-EasyPost). Glavnina zaostaja dobri dve minuti in pol.



Etapa se je začela zares!

Pozdravljeni, ljubitelji kolesarstva! Karavana na Touru se je ob 13.15 podala na zaprto vožnjo, ob 13.35 naj bi dosegli kilometer nič in četrta etapa 112. Toura se bo začela zares. Kolesarje je namesto dežja, ki jih je pral zadnje dni, na startu čakalo sonce. Končno!Pred kolesarji je 174 kilometrov dolga etapa od Amiensa do Rouena. V prvih 124 kilometrih ni nobenih kategoriziranih vzponov ali letečih ciljev, vsa akcija je namreč nagnetena v zadnjih 30 kilometrov etape. Bo priložnost na trasi, ki mu je pisana na kožo, izkoristil, vnuk legendarnega Francoza, ki ni nikoli nosil prestižne Maillot Jeune, ali bo to dan, ko bodosegel jubilejno stoto zmago?