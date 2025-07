Velika gesta Tadeja Pogačarja

Tadej Pogačar je dan prej s prvim in drugim mestom na dveh krajših vzponih sicer sam oblekel pikčasto majico, a mu dodatne protokolarne obveznosti niso bile najbolj po godu. Vse skupaj mu je vzelo skoraj uro dragocenega časa po etapi.

Zato so v ekipi UAE Team Emirates v ponedeljek ubrali domiselno potezo. Približno 35 kilometrov pred ciljem so dali zeleno luč Timu Wellensu, da skoči iz glavnine in cilja na gorsko točko četrte kategorije. Najprej je pogledal proti vsem v karavani in jim dal vedeti, da bo skočil po točko zgolj iz razloga, da obleče pikčasto majico.

🏁31km



Over Mont Cassel, Tim Wellens is now the King of the Mountains and relieves Tadej Pogačar of podium duties, and he sits up to wait for the peloton 🇧🇪⚪️🔴



Cycling...#TDF2025