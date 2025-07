Primož Roglič je v cilj četrte etape letošnje Dirke po Franciji pripeljal varno, a z zaostankom 32 sekund za najboljšimi. Kako je sam doživel razgibano etapo z eksplozivnim zaključkom v Rouvenu, ki jo je dobil Tadej Pogačar in kaj si misli o trasi jutrišnjega kronometra? Prvi favorit za zmago v vožnji na čas Remco Evenepoel verjame, da kljub 58 sekundam zaostanka za vodilnima Mathieujem van der Poelom in Tadejem Pogačarjem, še vedno lahko jutri obleče rumeno majico.

"Za nami je zahtevna etapa, kar pa zadeva zadnji vzpon (kjer je izgubil stik z najboljšimi, op. a.), so se eni do vrha zapeljali hitreje, drugi pa smo šli počasneje," je v pogovoru za nacionalno televizijo v svojem značilnem hudomušnem slogu ocenil Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe). "Naredili smo vse, kar smo lahko. V redu, gremo dalje."

Rogliča in preostale kolesarje na Touru jutri čaka prvi do dveh posamičnih kronometrov na tej dirki, 33 ravninskih kilometrov v Caenu in okolici, ki bi že lahko pripeljali do večjih razlik med najboljšimi v skupnem seštevku.

Trasa 5. etape letošnje Dirke po Franciji:

Foto: A. S. O.

"Če bi sam izrisal traso, bi jo verjetno izrisal drugače, ampak je, kar je, in zagotovo bomo dali vse od sebe, potem pa bomo videli, kaj to pomeni. Želim si samo dobrih nog," je bil iskren Roglič, ki je v skupnem seštevku po današnjem 18. mestu in zaostankom 32 sekund za zmagovalcem etape Tadejem Pogačarjem napredoval za deset mest in je zdaj 23. Od rumene majice vodilnega ga loči minuta in 27 sekund.

Evenepoel še vedno sanja o rumeni majici

Prvi favorit za zmago v jutrišnjem kronometru je že od vsega začetka olimpijski in svetovni prvak v tej disciplini Remco Evenepoel (Soudal QuickStep), ki ne beži od pritiskov. Na vprašanje, ali ima dovolj dobre noge za zmago v jutrišnji vožnji na čas, je odgovoril pritrdilno.

Pojasnil je, da za zaradi okrevanja po poškodbi v zimskem delu sezone, trase sicer še ni prevozil, da pa bo to storil jutri zjutraj. "Prenočili bomo blizu trase, tako da si jo bom ogledal zjutraj," je povedal. A še prej si jo bo podrobno ogledal na računalniku, saj mu je njegov trener Koen Pelgrim poslal videoposnetek proge.

"Na papirju je videti, da trasa ni preveč tehnična, tako da bi mi morala ustrezati. Je povsem ravninska, pri čemer bo glavno vlogo odigral položaj na kolesu, zato se veselim," sporoča Evenepoel, ki še vedno sanja o tem, da bi jutri oblekel rumeno majico.

Verjame, da je 58 sekund, ki ga ločijo od Pogačarja in Van der Poela, dosegljivih.

Preberite še: