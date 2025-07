Zakaj je Mathieu van der Poel v tako vrhunski formi? Trener izpostavlja posebno metodo treninga.

Po zmagi Mathieuja van der Poela v drugi etapi letošnje Dirke po Franciji sta vodji ekipe Christophe in Philip Roodhooft prepričana, da je Nizozemec v boljši formi kot kadarkoli prej na Touru, in to kljub temu, da je v pripravljalnem obdobju pred poletnim vrhuncem sezone padel z gorskim kolesom in si poškodoval zapestje. Njegov trener Kristof De Kegel kot ključni razlog za tako visoko pripravljenost svojega varovanca izpostavlja trening v vročini, t. i. heat training.