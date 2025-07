Ali je šlo pri Pogačarju zgolj za blef? Odgovor bo znan kmalu.

V današnji 5. etapi Dirke po Franciji nas čaka prvi resni obračun favoritov za skupno zmago. Na sporedu bo 33 kilometrov dolg posamični kronometer v Caenu. V ospredju zanimanja bosta tudi slovenska asa Tadej Pogačar in Primož Roglič. Vse oči pa bodo uprte predvsem v osrednjega favorita letošnjega Toura Pogačarja in v vprašanje, kako bo tokrat pristopil k vožnji na čas. Na generalki na Kriteriju po Dofineji je namreč v kronometru občutno zaostal za Remcom Evenepoelom in Jonasom Vingegaardom. Ali je šlo takrat res za slab dan ali za skrbno premišljeno psihološko igro pred največjo dirko sezone?

Favoriti za skupno zmago bodo morali danes prvič na letošnjem Touru resneje položiti svoje karte na mizo, čeprav so že v zaključku torkove etape dodobra navili obrate in pokazali, kakšno moč skrivajo v sebi. Na 33 kilometrov dolgem posamičnem kronometru se lahko namreč veliko pridobi in po drugi strani veliko izgubi, česar se kolesarji dobro zavedajo. Prav tako pa jim je jasno, da bo ključno delo vseeno treba opraviti v gorskem delu Dirke po Franciji, kjer se bodo nato delale bistveno večje razlike.

A vseeno bo današnji dan dal nove odgovore, kako močne noge imajo dejansko kolesarji, ki jih zanima rumena majica. V prvi vrsti so to Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel in Primož Roglič - zadnji si je v primerjavi s Pogijem in Vingegaardom prikolesaril že kar visok zaostanek slabe minute in pol.

"Morda zveni kot teorija zarote: Tadej je namerno odpeljal nadzorovano vožnjo"

Morda bo Rogla danes pridobil nekaj časa nazaj proti tekmecem, ki so med njim in stopničkami - nahaja se na 13. mestu. Da je dober v posamični vožnji na čas, je vnovič pokazal letos na uvodnem ravninskem kronometru na Giru. V posamični vožnji na čas na generalki na Kriteriju po Dofineji pa sta se izkazala tudi Evenepoel in Vingegaard. Tisti dan je bil Pogačar nekoliko zadržan. "Preveč konservativno sem začel uvodni del kronometra in bi moral tam bolj pritiskati. V redu je, zato smo tukaj, da naredimo napredek do Toura," je takrat po 17,4 kilometra dolgem kronometru razlagal Pogačar, ki si je po razpeljavi z zanimanjem ogledal tudi Vingegaardovo kolo.

"Ali je mogoče, da je v ozadju še kaj več? Mislim, da je. Zanašam se na svoj občutek, kar bo morda zvenelo kot teorija zarote, a mislim, da je Tadej namerno odpeljal nadzorovano vožnjo, usklajeno s treningom, pri čemer je vedel, da bo zaostal za Jonasom," je nedavno na omrežju X sporočil nekdanji ameriški profesionalni kolesar Tom Danielson.

Na Dofineji proti Vingegaardu izgubljal 1,61 sekunde na kilometer

Zdaj bo na Dirki po Franciji razdalja podvojena, a bo povsem ravninski kronometer. Na Kriteriju po Dofineji je Pogačar izgubil kar 49 sekund proti Evenepoelu in 28 sekund proti Vingegaardu. To pomeni izgubo skoraj tri sekunde na kilometer proti prvemu in več kot sekundo in pol na kilometer proti drugemu. In takratni je imel še vzpon na sredini.

Spodnja tabela prikazuje, kakšen zaostanek bi podobna vožnja pomenila na današnjem 33-kilometrskem kronometru na Touru.

Čas, ki bi ga Pogačar izgubil, če bi danes Evenepoel, Vingegaard in on vozili enako hitro kot na kronometru na Kriteriju po Dofineji.

Primerjava Izguba na km (Dofineja) Izguba na 33 km (Tour) Proti Evenepoelu 2,82 s/km 1 min 33 s Proti Vingegaardu 1,61 s/km 53 s

Številke so kar osupljive, pa vendarle lahko pričakujemo drugačen obraz slovenskega šampiona, ki je že ničkolikokrat dokazal, kako močan je v posamični vožnji na čas.

Na vrsto bo prišel še gorski kronometer

In kako je lani kolesaril na kronometrih na Dirki po Franciji? V sedmi etapi je zaostal 12 sekund za Remcom in bil za dobrih 20 sekund hitrejši od Rogliča in Vingegaarda, zadnji dan v Nici pa je z več kot minuto deklasiral vse tekmece. Edina razlika je, da je današnji povsem raven kot palačinka, kot pravijo v kolesarskem svetu, in je najbolj pisan na kožo olimpijskemu prvaku v tej disciplini – Evenepoelu. Kronometer v 13. etapi Dirke po Franciji. Dolg bo 10,9 kilometra, bo pa praktično le vožnjav klanec. Foto: A. S. O.

A bo na Touru še en kronometer. V 13. etapi bo namreč sledil in bo dolg le 10,9 kilometra, bodo pa morali zato kolesarji na tej razdalji prekolesariti 650 višinskih metrov.

Prav tako pa je Pogi na Kriteriju po Dofineji več kot očitno vsem dal vedeti, da so njegove noge pripravljene za gorske etape, kjer bo potekal pravi boj za rumeno majico. Ne glede na vse pa si ljubitelji kolesarstva že manejo roke, saj se najprej obeta zanimiv dan, zaradi katerega bo tudi nadaljevanje Toura še bolj razburljivo, čeprav je že zdaj.