Slovenski kolesarski super šampion je na Dirki po Franciji pokazal mišice tudi na prvem od dveh posamičnih kronometrov. Če je bil lahko njegov največji tekmec za skupno zmago Jonas Vingegaard po uvodnih štirih etapah še samozavesten in je tudi na torkovem mučenju na kratkih in strmih klancih Normandije še lahko držal stik s Slovencem, pa je danes proti njemu izgubil debelo minuto in tri sekunde. Pogačar je s svojo 101. zmago v profesionalni karieri in 19. na Touru prevzel vodstvo v skupnem seštevku, vodi v razvrstitvi najboljših hribolazcev na dirki, kot tudi v seštevku za zeleno majico najboljšega po točkah.

"Super vesel sem z današnjim nastopom. Zaostati le 16 sekund za svetovnim in olimpijskim prvakom, najboljšim kronometristom sveta, je lep dosežek. Pridobil sem čas v skupnem seštevku, nekaj malega sicer izgubil proti Remcu, a sem super zadovoljen," je po prvem resnem testu za favorite na letošnjem Touru povedal 26-letni kolesarki as s Klanca pri Komendi.

"Da, končno imam tudi to zeleno majico"

Danes je na prvem od dveh posamičnih kronometrov na letošnji dirki, 33-kilometrski ravninski trasi s startom in ciljem v Caenu, zaostal le za svetovnim in olimpijskim prvakom v vožnji na čas, Belgijcem Remcom Evenepoelom (Soudal Quick-Step), pridobil pa je več kot minuto proti Jonasu Vingegaardu (Visma | Lease a Bike). "Zelo dober dan je bil, vesel sem. Vesel pa sem tudi, da je ta dan končan, zdaj se moram osredotočiti na nadaljevanje dirke," je še povedal novi vodilni na Touru.

V seštevku za zeleno majico, ki jo na Touru ponavadi lovijo sprinterski asi, ima Pogačar 97 točk, pet več od Italijana Jonathana Milana (Lidl–Trek). Foto: Reuters

Poleg rumene je danes na odru za zmagovalce v Caenu oblekel še zeleno in pikčasto majico. "Najpomembnejša je seveda rumena, najpomembneje pa jo je imeti oblečeno na Elizejskih poljanah na ciljni črti. Trenutno niti ni tako pomembna, seveda je dober občutek, ko jo imaš, a najpomembneje jo je imeti ob koncu dirke," je poudaril trikratni zmagovalec Toura, v pogovoru za RTV Slovenija pa se je vseeno nasmehnil in pošalil: "Da, končno imam tudi to zeleno majico."

Do Pariza je še dolga pot. "Že jutri bo spet hektično."

Kronometer je odpeljal na polno, je še priznal za nacionalno televizijo: "Mislim, da je bil danes kronometer odpeljan kar na sto odstotkov. Dobro sem se počutil, dobro potiskal na pedala, skoncentrirano skozi vse ovinke. Je pa do Pariza še dolga pot, veliko etap, tudi takšne za ubežnike, ki bi lahko vzeli rumeno majico."

V razvrstitvi najboljšega hribolazca na dirki Pogačar vodi s petimi gorskimi točkami, toliko jih ima tudi njegov moštveni kolega Tim Wellens. Foto: Reuters

Že jutri ga čaka nova izjemno zahtevna razgibana etapa s kar 3.500 višinskimi metri. Pričakujemo lahko eksplozivno akcijo. "Letos so etape oblikovane zelo hektično, ves čas je treba zelo paziti. Do zdaj je bilo ali nervozno ali pa super težko. Jutri ne bo nič drugače," je prirediteljem dirke povedal svetovni prvak. In kakšen je načrt za omejevanje kaosa? "Obdržati moramo nadzor in ostati mirni. Verjamemo vase, v ekipi imamo super močne kolesarje, dirkali bomo tako, kot smo do zdaj," odgovarja.

Pogačar ima zdaj v skupnem seštevku 42 sekund prednosti pred Evenepoelom, pa 59 pred mladim francoskim asom Kevinom Vauquelinom ter minuto in 13 sekund pred Jonasom Vingegaardom. Evenepoel in Vauquelin sta kolesarja, ki bi s kakšnim napadom lahko poskusila že v četrtek, Vingegaard bo najverjetneje čakal na zahtevnejše klance. To pa ne velja za Dančevega moštvenega kolega pri Vismi, Američana Mattea Jorgensona, ki v skupnem seštevku zaseda peto mesto (+1:22).

