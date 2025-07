Tadej Pogačar je včeraj, v četrti etapi Dirke po Franciji, v svoj kolesarski življenjepis vpisal jubilejno stoto zmago. Od prve v drugi etapi kolesarske dirke po Algarvu, 21. februarja 2019, je minilo zgolj šest let in slabih pet mesecev ali natančneje 2.329 dni. Poglobili smo se v prvi intervju s Pogačarjem za bralce Sportala, ki sega v marec 2019, in preverili, kje vse je prvi kolesar sveta slavil vmes.

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je svojo prvo zmago v profesionalni karieri dosegel že na svoji tretji dirki. Zgodilo se je 21. februarja 2019, v drugi etapi Dirke po Algarvu (fotografije najdete v spodnji fotogaleriji), za nameček je nekaj dni pozneje zmagal tudi v skupnem seštevku dirke.

Fotogalerija 1 / 5 / 5

Ko smo ga takrat mladega nadobudnega kolesarja v svoji prvi profesionalni sezoni v kletnih prostorih občinske stavbe v Komendi povabili na Sobotni intervju, je priznal, da je zmaga presenetila tudi njega.

"Priznam, da je bila zmaga na dirki po Algarvu popolno presenečenje. Že v Avstraliji sem se presenetil (na prvi dirki v dresu profesionalne ekipe UAE Emirates), a ne tako kot zdaj na Portugalskem. Na prvi dirki sem se želel prebiti med najboljših 15 in to mi je s 13. mestom v skupni razvrstitvi tudi uspelo. Je pa res, da sem kar precej treniral," je namignil takrat komaj 19-letni Pogačar, ki je prvo večjo zmago zabeležil že deset let pred tem.

ANKETA Katera zmaga Tadeja Pogačarja vam bo najbolj ostala v spominu? Zmaga na kronometru v zadnji etapi Dirke po Franciji (2020) + 47,92 % 23 glasov

Prva zmaga na spomeniku (Liege-Bastogne-Liege 2021) + 0,00 % 0 glasov

Prva zmaga na Dirki po Flandriji, kraljici klasik (2023) + 2,08 % 1 glasov

Zmaga na cestni dirki svetovnega prvenstva v Zürichu (2024) + 47,92 % 23 glasov

Zmaga po vratolomnem padcu na dirki Strade BIanche (2025) + 2,08 % 1 glasov Oddanih 48 glasov

"Moja prva večja zmaga je bila zmaga na dirki na Krvavec leta 2009, v moji prvi sezoni v kategoriji deček C. Spomnim se, da sem se takrat navdušil, ampak res navdušil za plezanje v hribe s kolesom," se je spominjal v omenjenem intervjuju in priznal, da si brez kolesa življenja ne zna predstavljati.

"Kolesarstvo mi je dalo čisto posebno življenje. Brez kolesa in kolesarskih kolegov bi mi bilo verjetno dolgčas," je leta 2019 Pogačar pripovedoval v Sobotnem intervjuju za bralce Sportala. Foto: Urban Meglič/Sportida

Na vprašanje, ali je kdaj, morda v obdobju pubertete, razmišljal o tem, da zaradi kolesarstva karkoli zamuja v življenju, je odgovoril: "Da, res sem kdaj pomislil na to, da zamujam vso zabavo, ampak na koncu je vredno vložiti toliko truda v to, kar najraje počneš. Kolesarstvo mi je dalo čisto posebno življenje. Brez kolesa in kolesarskih kolegov bi mi bilo verjetno dolgčas." Vse od takrat se najuspešnejši slovenski kolesar, za mnoge tudi največji v zgodovini, drži teh misli.

24 slovenskih etapnih zmag na Touru



Z novo etapno zmago Tadeja Pogačarja na Dirki po Franciji, imajo slovenski kolesarji na največji etapni dirki skupaj 24 zmag. Največ, kar 18., jih je dosegel Pogačar, po tri pa sta prispevala Matej Mohorič in Primož Roglič, ki je prvo etapno zmago na Touru, to je bila tudi prva za Slovenijo, dosegel že leta 2017.

100 zmag Tadeja Pogačarja Število zmag Kolesarska dirka Datum 100. 4. etapa Dirke po Franciji 8. 7. 2025 99. Kriterij po Dofineji (skupna zmaga) 15. 6. 2025 98. 7. etapa Kriterija po Dofineji 14. 6. 2025 97. 6. etapa Kriterija po Dofineji 13. 6. 2025 96. 1. etapa Kriterija po Dofineji 8. 6. 2025 95. Liège-Bastogne-Liège (spomenik) 27. 4. 2025 94. Valonska puščica 23. 4. 2025 93. Dirka po Flandriji (spomenik) 6. 4. 2025 92. Strade Bianche 8. 3. 2025 91. UAE Tour (skupna zmaga) 23. 2. 2025 90. UAE Tour, 7. etapa 23. 2. 2025 89. UAE Tour, 3. etapa 19. 2. 2025 88. Il Lombardia (spomenik) 12. 10. 2024 87. Giro dell'Emilia 5. 10. 2024 86. Svetovno prvenstvo (cestna dirka) 29. 9. 2024 85. GP Cycliste de Montréal 15. 9. 2024 84. Tour de France (skupna zmaga) 21. 7. 2024 83. Tour de France, etapa 21 (ITT) 21. 7. 2024 82. Dirka po Franciji, 20. etapa 20. 7. 2024 81. Dirka po Franciji, 19. etapa 19. 7. 2024 80. Dirka po Franciji, 15. etapa 14. 7. 2024 79. Dirka po Franciji, 14. etapa 13. 7. 2024 78. Dirka po Franciji, 4. etapa 2. 7. 2024 77. Dirka po Italiji (skupna zmaga) 26. 5. 2024 76. Dirka po Italiji, 20. etapa 25. 5. 2024 75. Dirka po Italiji, 16. etapa 21. 5. 2024 74. Dirka po Italiji, 15. etapa 19. 5. 2024 73. Dirka po Italiji, 8. etapa 11. 5. 2024 72. Dirka po Italiji, 7. etapa (kronometer) 10. 5. 2024 71. Dirka po Italiji 2. etapa 5. 5. 2024 70. Liège-Bastogne-Liège (spomenik) 21. 4. 2024 69. Dirka po Kataloniji (skupna zmaga) 24. 3. 2024 68. Dirka po Kataloniji, 7. etapa 24. 3. 2024 67. Dirka po Kataloniji, 6. etapa 23. 3. 2024 66. Dirka po Kataloniji, 3. etapa 20. 3. 2024 65. Dirka po Kataloniji, 2. etapa 19. 3. 2024 64. Strade Bianche 2. 3. 2024 63. Il Lombardia (spomenik) 7. 10. 2023 62. Dirka po Franciji, 20. etapa 22. 7. 2023 61. Dirka po Francij, 6. etapa 6. 7. 2023 60. DP Slovenije (cestna dirka) 25. 6. 2023 59. DP Slovenije (kronometer) 22. 6. 2023 58. Valonska puščica 19. 4. 2023 57. Amstel Gold Race 16. 4. 2023 56. Dirka po Flandriji (spomenik) 2. 4. 2023 55. Paris-Nice (skupna zmaga) 12. 3. 2023 54. Paris-Nice, 8. etapa 12. 3. 2023 53. Paris-Nice, 7. etapa 11. 3. 2023 52. Paris-Nice, 4. etapa 8. 3. 2023 51. Dirka po Andaluziji (skupna zmaga) 19. 2. 2023 50. Dirka po Andaluziji, 4. etapa 18. 2. 2023 49. Dirka po Andaluziji, 2. etapa 16. 2. 2023 48. Dirka po Andaluziji, 1. etapa 15. 2. 2023 47. Jaén Paraiso Interior 13. 2. 2023 46. Il Lombardia (spomenik) 8. 10. 2022 45. Tre Valli Varesine 4. 10. 2022 44. GP Cycliste de Montréal 11. 9. 2022 43. Dirka po Franciji, 17. etapa 20. 7. 2022 42. Dirka po Franciji, 7. etapa 8. 7. 2022 41. Dirka po Franciji, 6. etapa 7. 7. 2022 40. Po Sloveniji (skupna zmaga) 19. 6. 2022 39. Po Sloveniji, 5. etapa 19. 6. 2022 38. Po Sloveniji, 3. etapa 17. 6. 2022 37. Tirreno-Adriatico (skupna zmaga) 13. 3. 2022 36. Tirreno-Adriatico, 6. etapa 12. 3. 2022 35. Tirreno-Adriatico, 4. etapa 10. 3. 2022 34. Strade Bianche 5. 3. 2022 33. UAE Tour (skupna zmaga) 26. 2. 2022 32. UAE Tour, 7. etapa 26. 2. 2022 31. UAE Tour, 4. etapa 23. 2. 2022 30. Il Lombardia (spomenik) 9. 10. 2021 29. Dirka po Franciji (skupna zmaga) 18. 7. 2021 28. Dirka po Franciji, 18. etapa 15. 7. 2021 27. Dirka po Franciji, 17. etapa 14. 7. 2021 26. Dirka po Franciji, 5. etapa (kronometer) 30. 6. 2021 25. Po Sloveniji (skupna zmaga) 13. 6. 2021 24. Po Sloveniji, 2. etapa 10. 6. 2021 23. Liège-Bastogne-Liège (spomenik) 25. 4. 2021 22. Dirka po Baskiji, 3. etapa 7. 4. 2021 21. Tirreno-Adriatico (skupna zmaga) 16. 3. 2021 20. Tirreno-Adriatico, 4. etapa 13. 3. 2021 19. UAE Tour (skupna zmaga) 27. 2. 2021 18. UAE Tour, 3. etapa 23. 2. 2021 17. Dirka po Franciji (skupna zmaga) 20. 9. 2020 16. Dirka po Franciji, 20. etapa (kronometer) 19. 9. 2020 15. Dirka po Franciji, 15. etapa 13. 9. 2020 14. Dirka po Franciji, 9. etapa 6. 9. 2020 13. DP Slovenije (kronometer) 28. 6. 2020 12. UAE Tour, 5. etapa 27. 2. 2020 11. Dirka po Valenciji (skupna zmaga) 9. 2. 2020 10. Dirka po Valenciji, 4. etapa 8. 2. 2020 9. Dirka po Valenciji, 2. etapa 6. 2. 2020 8. Dirka po Španiji, 20. etapa 14. 9. 2019 7. Dirka po Španiji, 13. etapa 6. 9. 2019 6. Dirka po Španiji, 9. etapa 1. 9. 2019 5. DP Slovenije (kronometer) 7. 6. 2019 4. Amgen Tour of California (skupna zmaga) 18. 5. 2019 3. Amgen Tour of California, 6. etapa 17. 5. 2019 2. Dirka po Algarvu (skupna zmaga) 24. 2. 2019 1. Dirka po Algarvu, 2. etapa 21. 2. 2019

Prva zmaga v profesionalni karieri: zmaga v 2. etapi Dirke po Algarvu:

Prerez zmag Tadeja Pogačarja:

Preberite še: