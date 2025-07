Tadeja Pogačarja, ki je pred dnevi še četrtič pokoril vso konkurenco na dirki vseh dirk, na Dirki po Španiji, ki se bo začela 23. avgusta v Torinu v Italiji, trajala pa vse do 14. septembra, ko bo na sporedu sklepna etapa do Madrida, tudi v letu 2025 ne bomo spremljali. Potem ko se je to nakazovalo tako v njegovih izjavah proti koncu Toura kot tudi v izjavah ekipe, so pri Emirates sporočili osmerico, ki se bo podala v boj za lovoriko, ki jo brani Primož Roglič.

We’re delighted to announce our eight-man squad for #LaVuelta25, with @JooAlmeida98 returning to lead the team after injury 💪🏻🇪🇸



Offering the team plenty of options in the mountains, co-leader @juann_ayuso will make his third appearance in his home Grand Tour 🏔️ #WeAreUAE… pic.twitter.com/vbhlmRhxFC — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) July 29, 2025

Glavni orožji ekipe bosta Juan Ayuso in João Almeida, ki na dirko odhajata kot sokapetana. Zadnji bo tako kljub poškodbi in odstopu na Touru že kmalu pripravljen na nove nastope. Poleg omenjenega dvojca bodo moštvo zastopali še Mikkel Bjerg, Felix Großschartner, Ivo Oliveira, Marc Soler, Jay Vine in Domen Novak.

O tem, da prvega kolesarja sveta ne bo v Španiji, je za spletno stran ekipe spregovoril tudi športni direktor Joxean Matxin Fernández: "Na Vuelto gremo z jasnim načrtom, ki je zgrajen okoli Joãa in Juana. Oba sta dokazano konkurenčna v skupnem seštevku in se medsebojno dobro dopolnjujeta. Ekipa, ki ju bo podpirala, prinaša globino in izkušnje, kar bo ključno v gorskih etapah in kronometrih. Letos je bil sicer načrt, da bi se Tadej vrnil na Vuelto, vendar je bila sezona zanj dolga. Pogovorili smo se in se strinjali, da je zanj trenutno najboljše, da si dobro odpočije in se pripravi na končne cilje sezone."

Pogačarju telo pravi, naj počije

Na Vuelti je do zdaj nastopil zgolj leta 2019. Foto: Luis Angel Gomez / Photogomezspo Pogačar je na Vuelti do zdaj nastopil le leta 2019, ko je kot najstnik osvojil tri etape, skupno pa osvojil tretje mesto. "Po tako zahtevni dirki smo se odločili, da je najbolje, da si vzamem odmor. Vuelta je seveda dirka, na katero bi se zelo rad vrnil. Iz leta 2019 imam fantastične spomine, zdaj pa mi telo pravi, naj počivam. Navdušen sem nad vrnitvijo v Kanado. Dirke so težke, a lepe in dobro ustrezajo mojemu slogu. V tem delu sezone in še posebej na svetovnem prvenstvu si bom prizadeval, da bom spet dobro tekmoval," je za spletno stran moštva povedal Pogačar, pri katerem je znan tudi koledar do konca sezone.

V nadaljevanju sezone bo poleg nastopov na SP v Ruandi, kjer bo branil zlato na cestni dirki, in Dirki po Lombardiji, kjer bo naskakoval še peto zaporedno zmago, zagotovo nastopil tudi na velikih nagradah Quebeca in Montreala v Kanadi.