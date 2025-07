Tadej Pogačar je po dveh zaporednih porazih proti Jonasu Vingegaardu na Dirki po Franciji našel ključ do vrnitve na vrh. Lahko bi rekli, da del tega ključa predstavlja Javier Sola. Diskretni španski trener, ki se izogiba žarometom, je konec leta 2023 prevzel vlogo glavnega stratega pri oblikovanju Pogačarjevega treninga. Rezultat? Dve zaporedni zmagi na Touru, naslov svetovnega prvaka v Zürichu ... in status najbolj vsestranskega kolesarja sveta. Štirikratni zmagovalec Toura danes velja za najbolj popolnega kolesarja na svetu, Solajevo vlogo pri tej preobrazbi pa opisujejo kot tiho, a odločilno.​

Leto 2023 je bilo za Tadeja Pogačarja prelomno že zaradi odločitve, da zaključi sodelovanje z dolgoletnim trenerjem Iñigom San Millanom. Ta je povsem skočil v nogometni svet in je vpet v delo španskega nogometnega kluba Athletic Bilbao, zato ni mogel več slediti potrebam kolesarskega superzvezdnika, ki zahteva popolno podporo.

Na njegovo mesto je stopil Javier Sola, takrat že del trenerske ekipe UAE Emirates, ki je v novo okolje prišel leta 2022. Pogačarju ni bil tuj, saj je pod Solajevim vodstvom že delal Domen Novak, ki mu je kasneje tudi priporočil sodelovanje. Prav tako je delal z Adamom Yatesom in Diegom Ulissijem.

"Sodelujeva že eno leto, zaenkrat je najboljši trener, kar sem jih imel. Zelo odziven, zelo profesionalen. Ima malo drugačen način treninga, kar meni očitno ustreza. V vseh številkah sem od lani napredoval. Mislim, da smo na pravi poti. Zaupam mu, kar je najpomembnejše. Kar reče, naredim. Tudi on me posluša, če rečem, da sem utrujen. Trening prilagodi. Mislim, da je zaupanje med trenerjem in kolesarjem najpomembnejša stvar. Mislim tudi, da je prava odločitev za Tadeja in da lahko zelo napreduje," je leta 2023 za Sportal na pripravah v Benidormu dejal Novak.

In čeprav so filozofije obeh trenerjev podobne, je Pogačar takoj opazil razliko in na istem kampu povedal: "Z novim trenerjem je veliko boljša komunikacija. Zdaj imam jasen načrt do poletja, vem, kaj me čaka."

Diskretni znanstvenik, ki ne mara blišča

Sola je prototip trenerja iz ozadja. Medijem se ne izpostavlja, intervjujev ne daje. Zatopljen je v analitiko podatkov, obdan z računalniki in številkami. Njegov življenjepis je akademsko impresiven – doktorat na Univerzi v Sevilli, diplomant športnih znanosti, specialist za biomehaniko, aerodinamiko in zmogljivost. Ustanovil je tudi platformo Training4LL.

Leta 2022 in 2023 je moral Tadej Pogačar priznati premoč Jonasu Vingegaardu na Touru, odkar trenira s Solajem, pa ima stoodstotni izkupiček na dirki vseh dirk. Foto: Reuters

Čeprav je javnosti skoraj neznan, je v strokovnih krogih zelo cenjen. "Z Javierjem sodelujeva že več kot sedem let. Spoznala sva se na Twitterju. Hitro sva ugotovila, da imava zelo podoben pogled na trening," je v pogovoru za L'Equipe pojasnil Jeroen Swart, odgovoren za koordinacijo treningov v ekipi UAE Team Emirates.

Evolucija, ne revolucija

Na trening kampu v Benidormu konec leta 2024 je Sola razkril osnovo svojega dela s Pogačarjem: "Ne gre za radikalne spremembe, temveč za postopno nadgradnjo že obstoječe odličnosti. Glavna novost? Dodatek treninga moči v fitnesu in izboljšana telesna kompozicija. Poseben poudarek je bil tudi na izboljšani drži na kronometrskem kolesu ter večji eksplozivnosti na klasikah. Tadej se telesno razvija. Z leti postaja bolj izkušen, zato lahko povečamo intenzivnost. Napreduje tudi pri dirkanju v vročini, kar mu je prej povzročalo težave. Še vedno lahko napreduje – ne vem pa, koliko. Nimam kristalne krogle. Najpomembneje je, da ostaja motiviran," je takrat povedal Sola, ki je navdušen nad Pogačarjevo osebnostjo: "Neverjetno sproščen je. In kljub vsem zmagam ostaja izjemno ponižen in predan delu."

Individualizacija, ki deluje

Tisto, kar Solajeve metode loči od drugih, je visoka stopnja prilagajanja posamezniku. "Z njim je vse prilagojeno športniku, z jasnimi cilji. Mnogi mislijo, da ima skrivni recept, a ni res. Trdo delamo – na kolesu, pri regeneraciji, pri prehrani," je za L'Equipe dejal venezuelski kolesar Ralph Monsalve, ki z njim sodeluje od leta 2019 in je s Solajem v stik stopil prek omrežja X (nekdanji Twitter).

Veliko so delali na njegovi poziciji na kolesu. Foto: Reuters

Podobno meni tudi Willie Smit, 32-letni kolesar kitajske kontinentalne ekipe China Anta - Mentech: "Ni trener s starim pristopom, nima ekstremnih metod. Treniramo po občutku telesa. Ko je telo pripravljeno, dodamo težje vsebine. Nič ni vsiljeno. Z njim bi lahko treniral še 20 let."

Pogačarjeva preobrazba

Pogačarjev napredek je bil očiten: zmage na spomladanskih klasikah, dominanca na Touru v zadnjih dveh letih in neverjetna konstanta skozi sezono. Ključni del je bila tudi izboljšana drža na kolesu. Sola je Pogiju, s katerim je zelo pogosto v stiku, predlagal mišično okrepitev, da bi bil bolj eksploziven za spomladanske klasike, in spremembo sedečega položaja. Tega Pogačar vse pogosteje uporablja pri napadih, kar smo lahko videli tudi na letošnjem Touru in že na Kriteriju po Dofineji.

Njegovi napadi v sedečem položaju so postali epski. Foto: Reuters

Uporaba krajših gonilk (165 milimetrov) namreč zahteva kompromis med aerodinamiko in udobjem, za L'Equipe poudarja Swart: "Tadej ni izvajal dovolj vaj za trup. Sam je to ugotovil po poškodbi zapestja po padcu na dirki Liège–Bastogne–Liège 2023. Tudi San Millanova 'cona 2' (vzdržljivostna intenzivnost) je šla na račun drugih metod, kot sta visoko intenzivni intervalni trening in dvigovanje uteži. Odločili smo se za bolj celosten pristop."

Skromen genij

Kar deluje pri štirikratnemu zmagovalcu Toura, deluje tudi pri manj nadarjenih športnikih. Seznam medalj njegovih varovancev, objavljen na družbenih omrežjih, je zelo širok. Mnogi so iz parašporta, triatlona in nižjega ranga tekmovanj v svetu kolesarstva. "Prej sem se osredotočal le na podatke, a v profesionalnem kolesarstvu je pomembno, kaj lahko narediš po štirih, petih urah. In zaradi njegovih protokolov nikoli ne zbolim. Manj sem mentalno utrujen, bolj konstanten," izpostavlja za L'Equipe Willie Smit.

Jeroen Swart zelo ceni Javierja Solaja. Foto: Jaka Lopatič

Tudi Ralph Monsalve je dejal, da je pričakoval, da ga bo Sola dvignil, pa čeprav ga v življenju ni še nikoli srečal v živo. Po nekaj mesecih skupnega dela je leta 2020 osvojil etapo na Dirki po Táchiri – njegova edina zmaga ob naslovu državnega prvaka Venezuele leta 2018. Pogačar pa je v zadnjih dveh letih dosegel posebno raven – 16 zmag ima že letos. "Seveda lahko napreduje, ne morem pa predvideti, koliko. Težko je, nimam kristalne krogle," je lani decembra dejal Sola.

Čeprav njegovi varovanci nizajo zmage, ostaja Španec v ozadju. Brez osebnih ambicij po izpostavljanju, brez potrebe po pozornosti. Ne želi dajati intervjujev, ker ga spravljajo v stres. Želi se izogniti vprašanjem o dopingu. Njegova prioriteta je uspeh športnika, zato z računalniki analizira vse podatke. "Je zelo družaben, a njegova največja vrlina je skromnost. Zanima ga le uspeh njegovih športnikov," pa je za francoski časnik še dejal Swart.