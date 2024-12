Ključni premiki Tadeja Pogačarja

Slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar je v sezoni 2024 dosegel izjemne rezultate in zasluga za to gre tudi prilagoditvam v njegovem trenažnem procesu. Njegov trener Javier Sola in dr. Jeroen Swart, ki je odgovoren za koordinacijo treningov v ekipi UAE Team Emirates, sta osvetlila ključne spremembe in pristop, ki so pripeljali do teh uspehov. Razgovorila sta se tudi o značaju številke 1 svetovnega kolesarstva in razložila, zakaj spada med superzvezdnike v svetu športa.

S slovenskim kolesarjem Tadejem Pogačarjem od konca leta 2023 zelo tesno sodeluje njegov trener Javier Sola. Glede nadgradnje v letošnji sezoni, v kateri je osvojil praktično vse, kar se osvojiti da, je izpostavil, da niso naredili radikalnih sprememb, temveč so postopoma nadgrajevali njegov že močan temelj. Ključna novost je bila uvajanje treninga moči v fitnesu. "Vnesli smo nekaj treninga v fitnesu. Prav tako je izboljšal telesno kompozicijo v primerjavi s preteklimi leti, več se je posvečal drži na kolesu za kronometer. V preteklih letih se je telesno razvijal. Postaja starejši, bolj izkušen. Zato je čas, da se nekoliko poveča intenziteta."

"Tadej je tega zmožen"

Javier Sola, trener Tadeja Pogačarja Foto: UAE Emirates Napredoval je tudi glede dirkanja v vročini, kar mu je v preteklosti povzročalo preglavice. O tem, ali lahko še napreduje, je Sola jasen: "Seveda lahko, ne morem pa predvideti, koliko. Težko je, nimam kristalne krogle. Bomo videli. Vsak dan delamo in vsako leto dodajamo nove cilje, da je motiviran. Najpomembneje je, da ostaja motiviran za izboljšave in da je željan zmagovanja."

Kot je še izpostavil, je ekipa zanj za leto 2025 pripravila zelo dober koledar. V prvem delu sezone ga bomo videli na številnih klasikah, tudi treh spomenikih, kot so Milano–San Remo, Dirka po Flandriji in Dirka Liege–Bastogne–Liege. Nato se bo fokus v celoti preusmeril na Tour de France, na katerem bo skušal prikolesariti do četrte rumene majice.

"Za nas je takšna razporeditev dobra. Zahteve za dobre nastope na klasikah in Dirki po Franciji so drugačne. Zdaj se bomo lahko sprva osredotočali na klasike, nato pa bo imel specifičen trening za Tour de France. Različen tip priprav je razumljivo težek, vendar je Tadej tega zmožen," poudarja.

Dirke Tadeja Pogačarja v letu 2025 17. 2.: UAE Tour

8. 3.: Strade Bianche

22. 3.: Milano–Sanremo

28.3.: E3 Saxo Classic

30. 3.: Gent–Wevelgem

6. 4.: Dirka po Flandriji

20. 4.: Amstel Gold Race

23. 4.: La Flèche Wallonne

27. 4.: Liège–Bastogne–Liège

8. 6.: Kriterij po Dofineji

5. 7.: Tour de France

28. 9.: svetovno prvenstvo v Ruandi (cestna dirka)

11. 10.: Dirka po Lombardiji

Ponižen in zagnan na treningih

Vse od začetka sodelovanja z najboljšim kolesarjem na svetu uživa pri delu z njim. Izpostavil je eno lastnost, ki krasi Tadeja. To, da ostaja enak tudi ob številnih uspehih: "V prvem letu sodelovanja z njim sem spoznal, da je neverjetno sproščen. Povrhu vsega je ponižen, zagnan pri treningih."

Kot je omenil, ima Tadej še manevrski prostor za napredek. In Sola verjame, da se bo to zgodilo, saj našega šampiona žene naprej, da se izpopolnjuje in nadgrajuje v vseh vidikih: "V treningu moči lahko še napreduje, zato se trenutno osredotočamo na ta segment. Za klasike bomo vpeljali nekaj več intenzivnosti in videli bomo, ali lahko obvladuje obremenitev in še naprej napreduje. To je proces in vsako leto trudimo napredovati."

Včasih morajo Pogačarja držati nazaj

Foto: UAE Emirates Da je v ekipi UAE Emirates vključenega vse več znanstvenega pristopa, je zadolžen dr. Jeroen Swart, ki je odgovoren za koordinacijo treningov v ekipi: "Vse ekipe v pelotonu izboljšujejo kakovost dela ter v svoje priprave in izbiro opreme vnašajo znanost. Eno od pomembnih področij je prehrana. Vsako leto moramo pogledati, kaj počnemo, in ugotoviti, na katerih področjih se še lahko izboljšamo. Na srečo je bilo konec leta 2023 nekaj ključnih dogodkov, ki smo jih lahko v zadnji sezoni uvedli na vseh področjih. Ekipi je šlo dobro z vsemi kolesarji, ne le s Tadejem. Zato menim, da je pomembno, da se osredotočimo na vse in ne le na Tadeja. Javier je že omenil, da smo spremenili trening moči. Spremljamo vse kolesarje."

Tako kot Sola je tudi Swart izpostavil izjemno profesionalnost pri slovenskem kolesarju, ki ima neizmeren fokus, da bi stvari pripeljal še na višjo raven in posledično nadaljeval zmagoviti pohod, ki ga prikazuje vse od prihoda v WorldTour.

"Tadej je neverjetno profesionalen. Sledi načrtu in naredi tisto, kar se od njega pričakuje. Včasih je nekoliko preveč navdušen in ga moramo nekoliko držati nazaj. A v resnici ima velikokrat prav, saj ima neverjetno sposobnost treniranja, regeneriranja in prilagajanja. In mislim, da je njegova supermoč v tem, da je v primerjavi z drugimi kolesarji sposoben prevzeti toliko več obremenitve s tako hitrostjo, da lahko zelo hitro doseže ne samo vrhunsko formo, ampak tudi fenomenalne zmogljivosti. In mislim, da je to stvar, ki jo vidimo enkrat v generaciji. Ampak ja, včasih ga moramo držati nazaj."

"Zato govorimo o generacijskem talentu"

A ni le trening na kolesu in izven njega tisti, ki zaokroža celoto. Izjemno pomembno je, da je tovrsten športnik, kot je Tadej Pogačar, tudi psihološko zelo trden. In če seštejemo vse te komponente, dobimo superzvezdnika v svojem športu.

Tadej Pogačar je globalni superzvezdnik. Foto: Guliverimage

"Mislim, da Tadej ni le fizično nadarjen, poglejte njegovo vedenje in sposobnost absorbiranja stresa dirke. To smo videli že leta 2020, ko smo v eni etapi izgubili več kot minuto časa. Ekipa je bila precej zaskrbljena zaradi tega, vendar je on ostal miren. In veste, kaj? Vrnil se je na avtobus in rekel: 'Fantje, nehajte paničariti. Ta čas bomo vzeli nazaj.' In smo tudi ga. Takšno sproščeno, osredotočeno vedenje je po mojem mnenju velik del njegovega uspeha. Sposoben je absorbirati veliko psihološkega stresa in se z njim soočiti na resnično produktiven način. Mislim, da je to tudi ključna lastnost najboljših športnikov na svetu, pa naj gre za Tigerja Woodsa nekoč ali Rogerja Federerja, Rafaela Nadala ali Tadeja Pogačarja. To je ključno merilo uspeha," se je razgovoril Swart.

Obstajajo kolesarji, ki so fiziološko na skoraj isti ravni kot Tadej, vendar ne ustvarjajo takšnih predstav, ker nimajo celotnega spektra teh sposobnosti, je še zaključil Swart: "To je resnica, če želiš biti superzvezda, moraš imeti celoten nabor lastnosti. In nimajo vsi celotnega kompleta puščic. Če izpustiš en vidik, ne boš dosegel iste ravni. Mogoče boš zmagoval, vendar ne boš postal superzvezdnik, kot je Tadej Pogačar. To je resničnost športa. In zato govorimo o generacijskem talentu."