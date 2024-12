Tadej Pogačar razkril nekaj zanimivih pogledov

Čeprav je slovenski kolesarski šampion, ki je v torek prejel tretjo nagrado športnik leta Slovenije, osvojil že ogromno, ostaja lačen novih izzivov in zmag. O tem, kako se loteva priprav na naslednjo sezono, zakaj mu klasike prinašajo poseben užitek in kako se spoprijema z rastočimi pričakovanji v kolesarstvu, je spregovoril v Španiji na ekipnih pripravah, kjer je bila prisotna tudi Sportalova ekipa.

Na trening kampu v Benidormu v Španiji je Tadej Pogačar z novinarji delil svoja razmišljanja o sezoni 2024, ki jo je zaključil na izjemno visoki ravni, in razkril svoje načrte za prihodnost ter posledično pogled uperil v leto 2025. Čeprav je bila letošnja sezona po mnenju mnogih ljubiteljev kolesarstva ena najboljših v zgodovini (osvojil je Tour de France, Giro d'Italia, naslov svetovnega prvaka v Zürichu, klasiki Liege–Bastogne–Liege in Dirko po Lombardiji), Pogačar ostaja osredotočen na naslednje izzive. Pravi, da vedno išče načine za napredek, ne glede na že osvojene uspehe, saj verjame, da se je mogoče izboljševati skozi celotno kariero.

Tadej Pogačar o nazivu športnik leta

Verjame, da sta rutina in doslednost ključni za dolgoročni uspeh. Izkušnje so ga naučile, kako pomembno je ostati osredotočen na cilje, ne glede na vse zunanje dejavnike: "Majhne podrobnosti odločajo kot pri ostalih stvareh. Ljudje se izboljšujemo do konca. V športu je enako. Skušamo se izboljšati do konca kariere. Ko ne moreš več toliko, je verjetno najbolje, da končaš kariero. Vse podrobnosti, ko si na kolesu in ko nisi na njem – spanje, hrana –, lahko izboljšaš. Iščem perfekcijo."

Počitnice so bile uspešne, čeprav je bilo videti, da je prisoten na številnih dogodkih: "Imel sem lepe počitnice. Na UAE kampu je bilo super, čeprav sem imel nekaj obveznosti. Nato sem bil z Urško na Sejšelih. Lepo je bilo. Nekaterim obveznostim nisem mogel reči ne. Vedno moraš nekam iti. Ne moreš le sedeti doma in nič ne delati. Moraš videti prijatelje, družino, sponzorje. Vsako leto je dokaj podobno. Pred trening kampi je intenzivno. Z dobro organizacijo je mogoče vse lepo izpeljati."

Dirke Tadeja Pogačarja v letu 2025 17. 2., UAE Tour

8. 3, Strade Bianche

22. 3., Milano–Sanremo

28. 3., E3 Saxo Classic

30. 3., Gent–Wevelgem

6. 4., Dirka po Flandriji

20. 4., Amstel Gold Race

23. 4., La Flèche Wallonne

27. 4., Liège–Bastogne–Liège

8. 6., Kriterij po Dofineji

5. 7., Tour de France

28. 9., svetovno prvenstvo v Ruandi (cestna dirka)

11.10., Dirka po Lombardiji

Sezona 2024: najboljša v karieri

Za Pogačarja je bila letošnja sezona posebna ne le zaradi zmag, temveč tudi zaradi občutkov, ki jih je doživel na vsaki dirki. Z izjemnimi rezultati in nepredvidljivim, a hkrati zanimivim dirkanjem je spisal eno najuspešnejših sezon v zgodovini kolesarstva. Še zdaj se govori o skoku iz skupine več kot sto kilometrov pred ciljem na svetovnem prvenstvu: "Zame je bila najboljša v karieri. Verjetno v zadnjem desetletju najboljša, ampak nisem jaz tisti, ki določa. Z mojega vidika je bilo dobro leto, imel sem se dobro. Spim lahko z lepimi spomini," je dejal z zadovoljstvom.

Motivacija, priznava, ni vedno samoumevna. A kljub temu je leto 2024 zaznamovala visoka raven pripravljenosti, ki jo je uspešno ohranil skozi celotno sezono. Po njegovem mnenju je skrivnost v tem, da se majhni deli sestavijo v večjo celoto, kar vodi do uspeha: "Včasih imaš srečo, včasih ne. Letos sem hvaležen, da je šlo vse bolj ali manj gladko. Da sem lahko vzdrževal visoko pripravljenost na vsaki dirki od začetka do konca."

Načrti za sezono 2025

Čeprav je sezona 2024 šele za njim, so priprave na naslednje leto že v polnem teku. Pogačar ostaja zvest preverjenemu urniku, ki ga je že večkrat pripeljal do vrhunskih rezultatov. "Po dveh letih spet začenjam na Dirki po Združenih arabskih emiratih, potem na italijanskih in belgijskih klasikah. Nato sledijo priprave na Dirko po Franciji, ki je glavni cilj, in svetovno prvenstvo. Skušal bom ubraniti oboje," je razkril.

Ni še jasno, kateri bo drugi grand tour, ki ga bo odpeljal. Organizator Vuelte bo 19. decembra razkril traso in takrat bo jasno, ali se bo Pogi podal še v lov na tretjo lovoriko na grand tourih, ki mu manjka. A izključen ni niti Giro, ki ga je v velikem slogu osvojil letos, čeprav lahko realnejše pričakujemo dvojček Tour – Vuelta, medtem ko o trojčku v naslednjem letu še ne bo govora.

Popolnost se skriva v podrobnostih

Pogačar priznava, da vedno obstaja prostor za izboljšave, čeprav gre le za majhne podrobnosti. Te so lahko ključne ne le na dirkah, temveč tudi v vsakdanjem življenju profesionalnega športnika: "Izkušnje so. Ne vidim se kot star kolesar. Še vedno sem dokaj mlad. Nekaj prostora za napredek je še. Vse podrobnosti, ko si na kolesu in ko nisi na njem – spanje, hrana –, lahko izboljšaš. Iščem perfekcijo."

Ljubezen do klasik in novih izzivov

Ena izmed njegovih največjih strasti so enodnevne klasike, na katerih lahko pokaže svoj tekmovalni duh in tehnične spretnosti. Čeprav kockasta klasika Pariz–Roubaix za zdaj še ni v njegovem programu, ostaja odprt za prihodnje izzive: "Ni še čas. Bo pa prišel, da bom kakšno leto nastopil."

Kolesarjenje se razvija z neverjetno hitrostjo, kar prinaša nove izzive tudi zanj. Ekipe vse bolj stremijo k tehnološkemu napredku in se zatekajo tudi k umetni inteligenci. Spregovoril je tudi o varnosti na dirkah: "Celoten kolesarski svet se razvija kot drugi, vsako leto podira rekorde. Iz leta v leto gre hitreje. Kolesa so hitrejša, kolesarji dirkajo hitreje. Ko greš hitreje, je tveganje morda večje, vendar so bili padci tudi v preteklosti."

Nov dvoboj z Vingegaardom ...

V naslednjih letih bo lahko kolesaril bolj umirjeno, saj je nedavno podaljšal pogodbo z UAE Emirates do leta 2030, ki mu bo brez bonusov navrgla osem milijonov evrov letno: "To je ena stvar, ko podpišeš pogodbo, da se osredotočiš le na kolesarjenje. Ne skrbi te, kdaj bo čas za podpis nove. V ekipi se počutim zelo domače. Veliko lepih prijateljstev sem sklenil."

Na Touru lahko spet pričakujemo dvoboj med Tadejem in Jonasom. Foto: Reuters

Njegov osrednji fokus bo v naslednjem letu jasno Tour de France, na katerem ga čaka klasični boj z Jonasom Vingegaardom, dogajanje pa bodo poskušali začiniti tudi Primož Roglič, Remco Evenepoel, ki se je pred dnevi nesrečno poškodoval, in drugi.

Drugi veliki cilj bo ubranitev mavrične majice na svetovnem prvenstvu v Ruandi, velika želja pa je osvojitev italijanskega spomenika Milano–San Remo, za katerega še ni našel recepta.